非法居留遭罰180萬 無證客提集體訴訟告聯邦政府「違憲」

記者顏伶如╱即時報導
示意圖，非新聞當事人。（美聯社）
示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

福斯新聞網21日報導，在美國非法居留而各自遭罰款180萬元的兩名無證移民，20日在麻州聯邦法院對川普政府提告違憲，並以集體訴訟(class-action)代表其他相同處境的無證客。其中一名原告是現居佛羅里達州、在訴狀中姓氏保密的婦女南西(Nancy M.)，非法居留已經5年，以每天罰款金額998元計算，今年稍早收到金額180萬元的罰單

南西在訴狀中向法院指出，雖然被下令出境，但一直遵守監管令(Order of Supervision)，定期向移民機關報到，並且努力爭取合法身分，不料今年稍早卻收到金額超過百萬元的罰單。

原告律師指出，全國約有2萬1500名無證移民面臨逾期居留每日998元的罰款，罰款最高上限為180萬元。律師說，這是具有「毀滅性」(ruinous)的民事罰款，力道之重與違法情事不成比例，川普政府手段明顯違憲。根據估計，川普政府推出大規模遣返行動以來，逾期居留罰款金額累計已超過60億。

協助兩名無證移民對川普政府提告的律師團成員之一、移民權益倡議團體「法律協助會」(Legal Aid Society)律師夏夫奎拉(Hasan Shafiqullah)在新聞稿中說，原告根據法律要求，向移民法院與移民機關尋求法律救濟，可是聯邦政府卻威脅要扣押工資、查扣汽車甚至房屋。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，這起訴訟是「企圖透過積極興訟讓聯邦移民法規變成無效的另一案例」。

麥克拉夫林說，此案原告都是非法移民，想要過訴訟繼續非法居留卻不願面臨後果或承擔罰款，違反數十年來的聯邦法律。

