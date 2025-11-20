CBP變情報機構？邊境巡邏隊祕密監控全國駕駛

海關與邊境保護局悄悄建立監視系統，然後攔查形跡可疑的車輛。圖為邊境巡邏隊員攔下一輛汽車。(美聯社)

美聯社調查報導，美國邊境 巡邏隊(U.S. Border Patrol)正在祕密監控全國駕駛人，以識別並拘捕旅行模式「可疑」的人。這項行動是美國海關與邊境保護局(CBP )悄悄轉型的一環，CBP已因此更加類似於國內情報機構。

美聯社調查採訪多位前政府官員及專家，查閱了數千頁法院、政府文件、州政府撥款和執法數據及逮捕報告。前官員透露，多年來，邊境巡邏隊一直隱瞞其車牌識別系統細節，這些識別車牌系統通常偽裝在高速公路旁的交通安全設備中。

邊境巡邏隊最初只負責維護國家邊境治安，如今建立出一套延伸至美國內陸的監控系統，影響大都會 區的居民和往返如芝加哥和底特律、以及往返洛杉磯、聖安東尼奧、休士頓和墨西哥邊界地區的人；該系統大約十年前啟動，旨在打擊非法越境活動、毒品和人口走私販運，並在過去五年不斷擴展。

由於川普政府全力加強移民執法力度， CBP將獲得逾27億元經費，用於建立邊境監控系統，除了強化車牌識別系統，也結合人工智慧(AI)等新興技術。這個在美國內陸建立、以汽車為主的大規模監控網路，讓普通國人日常行為和社交活動受到監測，不再只限於通緝犯。

這項預測性情報計畫已導致部分用路人被攔截搜查，甚至被捕。攝影機監控網路會掃描記錄車輛牌照訊息，演算法會根據車輛出發地、目的地和行駛路線，標記可疑車輛。聯邦特工隨後可能通知地方執法部門，然後駕駛人會發現自己被警察以各種理由攔下，進而遭到嚴厲盤問搜查。

CBP表示，美國邊境巡邏隊使用車牌識別器協助識別威脅並打擊犯罪網絡，此舉「受到多層政策框架及聯邦法律和憲法嚴格約束，以確保該技術基於明確安全目的，獲妥善應用。」

盡管法院普遍支持在公共道路收集車輛車牌資料，但部分法學學者認為，邊境巡邏隊大舉擴張數位監控網路的作法，已引發憲法問題。喬治華盛頓大學法學教授佛格森(Andrew Ferguson)表示，法院已開始意識到，「隨時隨地捕捉所有人資料的大規模監控技術」，可能違反保護公民免受不合理搜查的憲法第四修正案。