我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

CBP變情報機構？邊境巡邏隊祕密監控全國駕駛

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海關與邊境保護局悄悄建立監視系統，然後攔查形跡可疑的車輛。圖為邊境巡邏隊員攔下一輛汽車。(美聯社)
海關與邊境保護局悄悄建立監視系統，然後攔查形跡可疑的車輛。圖為邊境巡邏隊員攔下一輛汽車。(美聯社)

美聯社調查報導，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)正在祕密監控全國駕駛人，以識別並拘捕旅行模式「可疑」的人。這項行動是美國海關與邊境保護局(CBP)悄悄轉型的一環，CBP已因此更加類似於國內情報機構。

美聯社調查採訪多位前政府官員及專家，查閱了數千頁法院、政府文件、州政府撥款和執法數據及逮捕報告。前官員透露，多年來，邊境巡邏隊一直隱瞞其車牌識別系統細節，這些識別車牌系統通常偽裝在高速公路旁的交通安全設備中。

邊境巡邏隊最初只負責維護國家邊境治安，如今建立出一套延伸至美國內陸的監控系統，影響大都會區的居民和往返如芝加哥和底特律、以及往返洛杉磯、聖安東尼奧、休士頓和墨西哥邊界地區的人；該系統大約十年前啟動，旨在打擊非法越境活動、毒品和人口走私販運，並在過去五年不斷擴展。

由於川普政府全力加強移民執法力度， CBP將獲得逾27億元經費，用於建立邊境監控系統，除了強化車牌識別系統，也結合人工智慧(AI)等新興技術。這個在美國內陸建立、以汽車為主的大規模監控網路，讓普通國人日常行為和社交活動受到監測，不再只限於通緝犯。

這項預測性情報計畫已導致部分用路人被攔截搜查，甚至被捕。攝影機監控網路會掃描記錄車輛牌照訊息，演算法會根據車輛出發地、目的地和行駛路線，標記可疑車輛。聯邦特工隨後可能通知地方執法部門，然後駕駛人會發現自己被警察以各種理由攔下，進而遭到嚴厲盤問搜查。

CBP表示，美國邊境巡邏隊使用車牌識別器協助識別威脅並打擊犯罪網絡，此舉「受到多層政策框架及聯邦法律和憲法嚴格約束，以確保該技術基於明確安全目的，獲妥善應用。」

盡管法院普遍支持在公共道路收集車輛車牌資料，但部分法學學者認為，邊境巡邏隊大舉擴張數位監控網路的作法，已引發憲法問題。喬治華盛頓大學法學教授佛格森(Andrew Ferguson)表示，法院已開始意識到，「隨時隨地捕捉所有人資料的大規模監控技術」，可能違反保護公民免受不合理搜查的憲法第四修正案。

邊境 CBP 大都會

上一則

走私數百個Nvidia晶片 2中國人1華裔被訴

下一則

高薪還能到處玩 年輕人瘋搶這工作

延伸閱讀

華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡

華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡
內陸華美協會 探討心理健康聯誼

內陸華美協會 探討心理健康聯誼
ICE「夏樂之網」大規模掃蕩教會、住家 數天逮80多人

ICE「夏樂之網」大規模掃蕩教會、住家 數天逮80多人
掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓

掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據