CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

記者顏伶如
有線電視新聞網(CNN)20日報導，沃爾瑪(Walmart)成了高物價危機底下的解答，通膨高漲、家庭預算受到擠壓之際，越來越多美國民眾前往沃爾瑪購買日常生活用品與衣物；根據20日公布最新季報，沃爾瑪在美國國內的業績成長，還從競爭對手搶到市場占比。

報導指出，沃爾瑪憑藉龐大規模與銷售量壓低價格，投資十億計數的金額做為加薪、裝潢分店等，並且建立網購物流系統，就在美國民眾覺得手頭越來越緊的時候，沃爾瑪的這些投資如今開花結果。

沃爾瑪上一季美國銷售業績成長4.5%，不僅消費者上門次數增加，停留在店內時間也拉長。報導指出，沃爾瑪調高銷售與獲利目標，由此可見對於年底假期消費旺季感到樂觀。

沃爾瑪業績成長主要是拜中產階級家庭、高收入階級家庭上門消費之賜，除了前往分店還在沃爾瑪網站購物，想要省錢的消費者紛紛選擇沃爾瑪。

沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)在新聞稿中說：「我們市場占比增加，配送貨品速度改善，庫存管理良好。」他說，沃爾瑪今年將有強而有力的收尾，未來也有亮麗表現。

擔任執行長已11年的董明倫上周宣布即將退休，明年2月將交棒沃爾瑪美國地區營運長弗納(John Furner)。

CNN報導，沃爾瑪從競爭對手搶走生意的趨勢，在目標百貨(Target)案例尤其明顯。目標百貨大約四年來銷售表現停滯。

沃爾瑪在與目標百貨的競爭當中，最具優勢的項目就是生鮮雜貨業務。消費者經常為了購買生鮮雜貨必須跑店裡，沃爾瑪過去幾年把改善生鮮產品品質列為優先目標，在衣服與家庭用品項目則迎頭趕上，逐漸縮短與目標百貨之間的落差。許多消費者在高物價期間開始精打細算，於是從目標百貨改成到沃爾瑪買東西。

對於低收入族群，沃爾瑪則從Dollar General折扣商店等業者手中吸走顧客。

沃爾瑪 目標百貨 低收入

