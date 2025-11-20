我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

商務部長盧特尼克推動數位中心 兒子經營的家族企業獲利

記者顏伶如
商務部長盧特尼克。(路透)
紐約時報20日報導，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)以關稅逼迫美國盟友前來投資，南韓政府同意投資數千億元換取降低關稅，在其中一項數位中心興建計畫裡，盧特尼克29歲兒子凱爾.盧特尼克(Kyle Lutnick)經營的房地產家族事業便從中獲利。

根據紐約時報調查報導，凱爾.盧特尼克今年7月間出差到德州阿馬里洛(Amarillo)，與能源與人工智慧(AI)初創公司費米美國(Fermi America)主管一同堪察未來將興建數據中心的預定地。數據中心將由風險投資億萬富豪諾伊格鮑爾(Toby Neugebauer)建造，凱爾.盧特尼克的公司則幫忙籌募資金，抽取數百萬元酬庸。諾伊格鮑爾受訪時說，凱爾.盧特尼克是個「有禮貌的年輕人」。

相隔一個月後，盧特尼克在白宮附近的一場活動與諾伊格鮑爾合影，費米美國在這場活動裡宣布跟南韓企業合作阿馬里洛的數位中心計畫。

報導指出，父親以聯邦閣員身分推動政策，兒子則透過計畫賺錢的模式，自從川普總統延攬盧特尼克出任商務部長之後，在盧特尼克家族多次出現。以阿馬里洛數位中心案為例，盧特尼克要求南韓政府必須投資數千億元換取降低關稅，諾伊格鮑爾想從南韓投資金額當中分一杯羹，盧特尼克兒子則幫忙取得資金。

商務部長的角色是為美國企業在國內外爭取商機，長久以來經常由擁有實際商務經驗、懂得如何與職業政府文官打交道的企業大亨出任。紐約時報報導，但美國現代史上從來沒有商務部長像盧特尼克一樣，公務與個人家族事業有著龐大、深入的糾纏關係。

自從今年2月以來，凱爾.盧特尼克與27歲弟弟布蘭登‧盧特尼克(Brandon Lutnick)從父親手中接棒，聯手管理建達公司(Cantor Fitzgerald L.P.)事業，旗下除了有華爾街投資公司、證券公司，還有房地產公司紐馬克集團(Newmark Group)，經營生意從加密貨幣到數位中心都有。

布蘭登‧盧特尼克10月間在瑞士一場座談會上說，紐馬克集團過去12個月裡總共完成總計超過250億元的數位中心計畫案，每筆交易都獲得佣金，「這是我們表現最棒的一年」。

白宮與商務部發表聲明說，盧特尼克符合道德規範，對於操守標準嚴肅看待。

