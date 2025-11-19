NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人

我的頻道

中央社華盛頓19日綜合外電報導
圖為哈伯太空望遠鏡於7月21日拍攝的3I/ATLAS影像。美聯社
圖為哈伯太空望遠鏡於7月21日拍攝的3I/ATLAS影像。美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）預計今天公布一批有關星際天體3I/ATLAS的新影像。天文學家確定這是顆甚至可能比太陽系還要古老的彗星，而非外星人太空船。

路透報導，3I/ATLAS最早於7月由設置在智利里奧烏爾塔多（Río Hurtado）的「小行星地球撞擊預警系統」（ATLAS）望遠鏡發現，之後天文學家持續追蹤。其異常的運行軌跡顯示，它是從未知區域穿越太陽系而來。

NASA表示，3I/ATLAS對地球不構成威脅，而且距離我們最近時約為2億7500萬公里。上個月，3I/ATLAS曾飛越火星，最近距離約為3000萬公里。

美國太空總署指出，NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）與NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長佛克斯（Nicola Fox）等人，預定今天在馬里蘭州格林貝（Greenbelt）的一場簡報會中，發表新影像及相關資料，這些資料來自望遠鏡與太空船的觀測。

3I/ATLAS自首次被偵測到以來，已成為天文學家密切研究的對象。

牛津大學天體物理學家林托特（Chris Lintott）表示：「這是一顆在另一個恆星系統形成的彗星，很可能超過80億年歷史，也就是說它比我們的太陽系還要古老，是我們有機會近距離觀測到的最古老天體。」

太陽系約在45億年前形成。

3I/ATLAS是天文學家觀測到第3個穿越太陽系的星際天體。前兩個為2017年發現的1I/ʻOumuamua（音近「歐幕阿姆阿」），以及2019年發現的2I /鮑里索夫（2I/Borisov）。

林托特指出：「到目前為止，3I/ATLAS似乎與太陽系內彗星成分相仿，包含大量二氧化碳，以及一些水、 一氧化碳及其他分子。我們還偵測到氰化物——對彗星而言很正常——但也有許多鎳，這點比較出乎意料，但也不算完全罕見，先前在另一顆星際彗星2I/Borisov和部分太陽系彗星都曾觀察到類似現象。」

夏威夷大學ATLAS計畫共同首席研究員、天文學家丹諾（Larry Denneau）表示，3I/ATLAS目前正逐漸離開太陽系。其最接近太陽的時刻是在10月，約一個月後將最接近地球。

ATLAS計畫是獲得NASA經費支持，由夏威夷大學建置及運作的望遠鏡調查網，目前全球共有五座望遠鏡輪流掃描夜空，持續搜尋可能威脅地球的天體。

3I/ATLAS也因一名科學家曾推測它不是彗星，而是外星科技產物，其軌跡、成分等特徵引起討論，但大多數專家並不認同這個看法。

丹諾表示：「關於外星人太空船的假說，還是那句老話——『非凡的主張需要非凡的證據』。目前所有資料都顯示，這個天體的行為極為類似太陽系彗星，運動方式能以太陽引力完全解釋，沒有任何跡象顯示另有原因。」

「它並未出現減速或改變軌道的異常情形。它曾位於太陽背後幾個月，當我們又能再次看到它時，它位於正如一顆自然天體所應有的位置。」

林托特則表示：「認為3I/ATLAS可能是外星人太空船的說法，根本是無稽之談。沒有任何特徵支持這種說法，你倒不如說月亮是起司做的。」

