我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

肯州聯邦眾議員馬西：公布艾普斯坦檔案時要看到FBI訪談表格

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)。歐新社
共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)。歐新社

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)19日接受辛辛那提廣播電台55KRC節目專訪時說，「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案公布時，希望看到聯邦調查局(FBI)紀錄證人或嫌疑人訪談內容的FD-302表格(FD-302 forms)，因為表格裡會有受害者指認的加害人姓名。

馬西不顧川普總統與眾院議長強生反對而推出「解除動議」(discharge petition)，要求政府公布艾普斯坦生前所有檔案。提案18日在參、眾院通過表決後送交川普簽署。

馬西19日接受55KRC「布萊恩‧湯瑪斯晨間秀」(Brian Thomas Morning Show)專訪時說，對於艾普斯坦檔案公布一事「不要被分散注意力」。他說，政府聲稱已經公布1萬份文件、3萬份文件，還說會再公布5萬份文件，「可是他們到現在卻連一個加害者的名字都沒公布」。

他說：「我們知道有數十名男子對這些婦女占便宜，或者強暴婦女、參與性販運，但卻連一個名字都沒有曝光。」

馬西表示，艾普斯坦案大約有1000名倖存者，其中數十人與他合作推動要求公布檔案的提案，這些受害婦女團結起來，彼此比對筆記，整理出一份至少有20個名字的名單，名單上的人都是她們已經告訴聯邦調查局的加害者。

馬西說，聯邦調查局幹員在調查訪談中得到名字的線索，都會記錄在FD-302表格。他說，艾普斯坦案受害者提供的至少20個名字，都記錄在FD-302表格裡。

艾普斯坦 眾院 川普

上一則

聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

下一則

NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人

延伸閱讀

MAGA格林痛批川普掩蓋淫魔檔案真相 暗諷他才是叛徒

MAGA格林痛批川普掩蓋淫魔檔案真相 暗諷他才是叛徒
國會壓倒性通過 強制公開艾普斯坦檔案 交川普簽署

國會壓倒性通過 強制公開艾普斯坦檔案 交川普簽署
民眾能看到淫魔檔案？司法部裁量空間大 恐難見全貌

民眾能看到淫魔檔案？司法部裁量空間大 恐難見全貌
被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退

被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據