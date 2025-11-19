肯州聯邦眾議員馬西：公布艾普斯坦檔案時要看到FBI訪談表格

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)。歐新社

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)19日接受辛辛那提廣播電台55KRC節目專訪時說，「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案公布時，希望看到聯邦調查局(FBI)紀錄證人或嫌疑人訪談內容的FD-302表格(FD-302 forms)，因為表格裡會有受害者指認的加害人姓名。

馬西不顧川普 總統與眾院 議長強生反對而推出「解除動議」(discharge petition)，要求政府公布艾普斯坦生前所有檔案。提案18日在參、眾院通過表決後送交川普簽署。

馬西19日接受55KRC「布萊恩‧湯瑪斯晨間秀」(Brian Thomas Morning Show)專訪時說，對於艾普斯坦檔案公布一事「不要被分散注意力」。他說，政府聲稱已經公布1萬份文件、3萬份文件，還說會再公布5萬份文件，「可是他們到現在卻連一個加害者的名字都沒公布」。

他說：「我們知道有數十名男子對這些婦女占便宜，或者強暴婦女、參與性販運，但卻連一個名字都沒有曝光。」

馬西表示，艾普斯坦案大約有1000名倖存者，其中數十人與他合作推動要求公布檔案的提案，這些受害婦女團結起來，彼此比對筆記，整理出一份至少有20個名字的名單，名單上的人都是她們已經告訴聯邦調查局的加害者。

馬西說，聯邦調查局幹員在調查訪談中得到名字的線索，都會記錄在FD-302表格。他說，艾普斯坦案受害者提供的至少20個名字，都記錄在FD-302表格裡。