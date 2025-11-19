我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府以強硬手段掃蕩非法移民且展開大規模遣返行動之際，來自歐洲國家的無證客與合法移民焦慮感比其他族裔移民來得少。(美聯社)
川普政府以強硬手段掃蕩非法移民且展開大規模遣返行動之際，來自歐洲國家的無證客與合法移民焦慮感比其他族裔移民來得少。(美聯社)

根據紐約時報與非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新研究調查，川普政府以強硬手段掃蕩非法移民且展開大規模遣返行動之際，來自歐洲國家的無證客與合法移民焦慮感比其他族裔移民來得少。

研究人員在這項調查中詢問受訪者，受到川普政府雷厲風行移民政策影響，原本日常生活是否做出調整，包括避免跟警察講話、避免找工作或出遊，以免自己或家人的移民身分受到注意。大約34%非公民回答「是」，擁有合法身分的非公民也有26%回答「是」，無證移民高達59%回答「是」。

根據統計，美國目前約有5200萬移民人口，其中逾半數已歸化入籍成為美國公民，其他的非公民則包括合法與非法移民。

紐約時報19日報導，取得永久居留權的綠卡持有人以及持學生簽證、工作簽證的合法移民，目前在日常生活中也採取保護措施，例如隨身攜帶綠卡，深怕因為講英語的口音或膚色讓自己淪為移民掃蕩鎖定目標。

住在紐約市郊區的40歲綠卡持有人珊卓‧裴瑞茲(Sandra Perez)只要出門一定帶綠卡。她說：「移民幹員看著我們的容貌，就假設我們是非法移民，把我們當罪犯一樣對待。」

調查顯示，非公民當中如今有半數出門時攜帶護照、居留證或工作許可，比例是今年4月相同調查的兩倍。

研究結果同時顯示，來自歐洲國家的移民，不管身分是否合法，感受到的恐懼與焦慮比其他族裔來得低。來自歐洲的移民僅三分之一表示覺得害怕，相較之下，來自拉丁美洲的移民有57%感到害怕，來自亞洲的移民有44%感到害怕。

34歲的塔亞娜‧普茲尼亞(Tatyana Puzynia)2019年從白俄羅斯移民美國，住在華盛頓州。她的丈夫持H-1B工作簽證入美，在西雅圖地區的科技公司上班，兩個兒子分別為6歲、4歲，一家四口周末期間出門爬山、逛博物館或在遊樂場玩。普茲尼亞與丈夫已經出價購買一棟有五間臥室的房子，她說，美國有很多發展機會，中產階級的生活品質比祖國好很多。

普茲尼亞表示，家人與親友都沒有受到強硬移民政策影響，「如果時間能夠倒流，我會早一點來美國」。

非法移民 工作簽證 綠卡

上一則

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

下一則

聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

延伸閱讀

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處
USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡
以色列涉組織「自願」移民 送350巴人搭機到這3個國家

以色列涉組織「自願」移民 送350巴人搭機到這3個國家
闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部

闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據