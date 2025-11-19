我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美國聯邦上訴法院今天維持了駁回總統川普控告CNN誹謗案的裁決。路透
美國聯邦上訴法院今天維持了駁回總統川普控告CNN誹謗案的裁決。路透

美國聯邦上訴法院今天維持了駁回總統川普控告CNN誹謗案的裁決。川普主張自己在2020年總統大選的勝選被偷走，CNN形容此說是「滔天謊言」（The Big Lie），遭川普提告。

法新社報導，美國地區法院法官辛格霍（Raag Singhal）2023年7月駁回川普（Donald Trump）對有線電視新聞網（CNN）提出的4.75億美元懲罰性賠償的訴訟。辛格霍是川普在白宮第一任期內任命的。

川普在訴訟中聲稱，CNN使用「滔天謊言」一詞，將他與已故德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）的策略技倆聯繫起來。

他說，CNN使用「滔天謊言」一詞是「蓄意向觀眾散播原告與現代史上最令人憎惡的人物（希特勒）之一之間的關聯」。

辛格霍在裁決中表示：「被指控的言論屬於觀點，而非事實上的虛假陳述，因此不構成訴訟理由。」

第十一巡迴上訴法院的3名法官組成的小組今天對此表示贊同，其中有2名法官是川普任命的。

這個小組表示，川普未能充分指出CNN陳述內容有誤，因此，他的誹謗訴訟無法律依據。

川普與CNN和美國其他主要新聞媒體關係緊張，川普稱這些媒體為「假新聞」，並在社群媒體上多次抨擊它們。

川普 納粹 白宮

上一則

誰向中國國營銀行貸款最多？美國生意人

下一則

最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少

延伸閱讀

川普重啟斡旋俄烏停戰 派陸軍高層赴基輔、與俄磋商

川普重啟斡旋俄烏停戰 派陸軍高層赴基輔、與俄磋商
MAGA格林痛批川普掩蓋淫魔檔案真相 暗諷他才是叛徒

MAGA格林痛批川普掩蓋淫魔檔案真相 暗諷他才是叛徒
川普宴沙國王儲 馬斯克受邀「破冰」 黃仁勳也是座上賓

川普宴沙國王儲 馬斯克受邀「破冰」 黃仁勳也是座上賓
「實在很丟臉」川普又批台灣搶走美國晶片生意

「實在很丟臉」川普又批台灣搶走美國晶片生意

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據