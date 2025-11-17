拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

據紐約郵報報導，川普幼子拜倫（Barron Trump）的哥哥艾瑞克 （Eric Trump）透露，今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，拜倫與前總統拜登 （Joe Biden）短暫碰面時，其實「非常有禮貌」。

在典禮期間，身材高挑的拜倫主動走向82歲的拜登，與他握手並湊近說了幾句話，這一畫面在網路上迅速引發熱議。雖然電視鏡頭捕捉到了這段互動，但19歲的拜倫當時究竟說了什麼，一直備受猜測。

艾瑞克（41歲）上周在邁阿密接受播客主持人梅根．凱利（Megyn Kelly）訪問時，終於揭開了這段對話的內容。

他回憶說，「有一天晚上我打電話問拜倫，『兄弟，你當時到底說了什麼？』他的回答禮貌得讓我差點記不住。」

艾瑞克表示，拜倫當時大概說的是，「恭喜你，祝你好運」之類非常有禮的話。

先前網路上流傳各種猜測，甚至有人認為拜倫說了刻薄的話，因為從影片中看來，拜登在兩人互動後笑容似乎瞬間收斂。

艾瑞克說，他和弟弟感情很好，也知道當時有許多讀唇專家仔細分析了這段短暫的交流。

他還提到，PBD Podcast主持人派屈克．貝特—大衛（Patrick Bet-David）曾半開玩笑地問他，拜倫是否在拜登面前爆了粗口。

「他問我，『拜倫真的叫拜登去 X 嗎？』但拜倫根本不是那種人。」艾瑞克說，「也許他心裡可能會那樣想，誰知道呢，但他太有禮貌，不可能真說出口。」

談到弟弟時，艾瑞克也順勢聊到「誰是川普家族裡最好的人」。

「我是川普家裡最友善的人。」他在凱利的巡迴訪談中笑說。

不過，他接著承認，同父異母的妹妹蒂芬妮（Tiffany Trump）可能才是全家最友善的成員，而凱利則打趣回應說，他或許是川普家族男性中最友善的那位。

艾瑞克笑稱，「是啊，唐納（指長子小川普 Donald Trump Jr.）有時候有點混蛋吧？我爸則非常強勢。而拜倫還年輕，他還沒到可以當混蛋又逍遙過關的年紀。」

「他有點害羞，但聰明得不得了。」

目前，拜倫就讀於紐約大學。