我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

據紐約郵報報導，川普幼子拜倫（Barron Trump）的哥哥艾瑞克（Eric Trump）透露，今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，拜倫與前總統拜登（Joe Biden）短暫碰面時，其實「非常有禮貌」。

在典禮期間，身材高挑的拜倫主動走向82歲的拜登，與他握手並湊近說了幾句話，這一畫面在網路上迅速引發熱議。雖然電視鏡頭捕捉到了這段互動，但19歲的拜倫當時究竟說了什麼，一直備受猜測。

艾瑞克（41歲）上周在邁阿密接受播客主持人梅根．凱利（Megyn Kelly）訪問時，終於揭開了這段對話的內容。

他回憶說，「有一天晚上我打電話問拜倫，『兄弟，你當時到底說了什麼？』他的回答禮貌得讓我差點記不住。」

艾瑞克表示，拜倫當時大概說的是，「恭喜你，祝你好運」之類非常有禮的話。

先前網路上流傳各種猜測，甚至有人認為拜倫說了刻薄的話，因為從影片中看來，拜登在兩人互動後笑容似乎瞬間收斂。

艾瑞克說，他和弟弟感情很好，也知道當時有許多讀唇專家仔細分析了這段短暫的交流。

他還提到，PBD Podcast主持人派屈克．貝特—大衛（Patrick Bet-David）曾半開玩笑地問他，拜倫是否在拜登面前爆了粗口。

「他問我，『拜倫真的叫拜登去 X 嗎？』但拜倫根本不是那種人。」艾瑞克說，「也許他心裡可能會那樣想，誰知道呢，但他太有禮貌，不可能真說出口。」

談到弟弟時，艾瑞克也順勢聊到「誰是川普家族裡最好的人」。

「我是川普家裡最友善的人。」他在凱利的巡迴訪談中笑說。

不過，他接著承認，同父異母的妹妹蒂芬妮（Tiffany Trump）可能才是全家最友善的成員，而凱利則打趣回應說，他或許是川普家族男性中最友善的那位。

艾瑞克笑稱，「是啊，唐納（指長子小川普Donald Trump Jr.）有時候有點混蛋吧？我爸則非常強勢。而拜倫還年輕，他還沒到可以當混蛋又逍遙過關的年紀。」

「他有點害羞，但聰明得不得了。」

目前，拜倫就讀於紐約大學。

艾瑞克 小川普 拜登

上一則

CNN：川普政府準備撤換 事故管理總署代署長請辭

延伸閱讀

CNN：川普政府準備撤換 事故管理總署代署長請辭

CNN：川普政府準備撤換 事故管理總署代署長請辭
普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行
格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險

格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險
川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭

川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯