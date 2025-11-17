CNN：川普政府準備撤換 事故管理總署代署長請辭

我的頻道

中央社華盛頓17日綜合外電報導
備受爭議、麻煩纏身的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）代理署長理查森（David Richardson），在經歷數月的公開爭議與內部不滿後，將於颶風季結束後卸任。路透
美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，備受爭議、麻煩纏身的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）代理署長理查森（David Richardson），在經歷數月的公開爭議與內部不滿後，將於颶風季結束後卸任。

國土安全部（DHS）告訴CNN，理查森已於今天向上級機關國土安全部提交辭呈，並提出兩週後離職的通知。然而，3位消息人士告訴CNN，國土安全部內部其實早已著手規劃將他免職。

理查森是國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的親信，雖然缺乏災害管理經驗，仍被任命領導FEMA。但他上任後屢次出現不恰當的言行—例如，他在6月的一場會議中對員工說，他不知道美國有颶風季。國土安全部後來堅稱這只是玩笑話。

理查森的領導在7月面臨最嚴峻的考驗，當時毀滅性的洪水重創德州，造成逾130人死亡。危機爆發之際，理查森正在度假，且有數小時聯繫不上。他之後告訴國會議員，自己整趟旅程都待在卡車裡，一直盯著手機協調救災行動。

一位知情的FEMA官員表示，美國總統川普的親信、且剛被任命為FEMA幕僚長的伊凡斯（Karen Evans）將接替理查森的職務。國土安全部發言人稍後在聲明中表示，伊凡斯將於12月1日開始擔任新職務。

國土安全部 颶風 德州

格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險

