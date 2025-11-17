格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險

我的頻道

記者顏伶如
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)。(美聯社)
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)。(美聯社)

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)因為要求公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普總統關係生變，格林16日在社群網站X發文寫道，她所經營的建築公司辦公室大樓接到土製炸彈威脅，家裡則開始收到不明人士的代訂披薩惡整，「川普總統對我做出沒根據的惡意抨擊，等於對危險份子發出號召，恐將導致我跟家人遭受嚴重攻擊」。

川普16日晚間準備從佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)搭機返回華府時接受媒體訪問則說，不覺得格林有生命危險，並稱格林是「叛徒」(traitor)。

他說：「我不覺得她有生命危險，坦白講，我不覺得有人在乎她。」

數小時後，川普在社群網站發文，再次以「叛徒」形容格林。川普寫道，格林拼命把自己塑造成受害者，「事實上，她的所有問題都是自找的」。

眾議員任期已三連霸的格林，原本是川普在國會的重要盟友。對於被川普指控為「叛徒」，格林在社群媒體發文駁斥「絕對不實且駭人聽聞」。她表示，川普的說法等於製造血腥誘餌，將造成瘋狂，「最終恐將導致傷害，甚至致命後果」。

眾議院本周將針對是否要求司法部公布艾普斯坦檔案進行表決。「解除動議」(discharge petition)提案人共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)表示，數十名共和黨眾議員將投票支持公布檔案。

不過，馬西也說，司法部對與艾普斯坦案有關的民主黨人士展開調查，恐讓表決產生變數。

川普 眾議員 共和黨

