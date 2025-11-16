聯邦航空管理局：17日起解除緊急航班削減 起降恢復正常

華府雷根機場飛行時刻表日前有許多航班延誤或取消。(歐新社)

隨著感恩節 來到帶來的交通尖峰，聯邦航空管理局(FAA)16日宣布好消息，先前頒布的緊急減班命令將於17日結束，意味著全美機場航班起降恢復正常運作。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，FAA官員16日宣布，緊急減班令訂於美東時間17日上午6時正式解除，各大機場航班可望恢復正常起飛。

先前因為政府關門 ，導致航管人員配置不足，發生大規模班機取消或延誤情況，航空業者被迫減班因應，嚴重危害飛安，因此FAA減班措施令於本月7日開始實施，最初在40座主要機場削減4%航班，以緩減政府停擺期間空中管制人員的疲勞和人力配置不足的危機。

FAA表示，由於政府停擺已於12日結束，空管人員調配條件恢復穩定，減班措施現已解除，同時聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)也表示，航空主管可以「重新調整」工作重點，招募更多空中交通管制員，並「建立國人應得的全新、最先進的空中交通管制系統」。

根據FAA發布的新聞稿，這項決定是基於對「安全趨勢」的審查，以及「空管人力配置相關事件的持續下降」，

，而且14日僅通報6起空管人力相關事件，還有15日有8起、16日有1起，此情況與11月8日破紀錄的81起相比，情況明顯有所改善，至於其他限制措施，包括部分目視飛行進場、商業航太 發射限制和跳傘作業限制也將一併解除。

FAA指出，由於接獲檢舉在緊急命令執行期間，出現「航空公司不遵守規定」的情況，目前正在調查並評估執法可能。