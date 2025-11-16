美駐日大使再發文 強調美日同盟堅定維護台海和平穩定

我的頻道

中央社東京16日綜合外電報導
美國駐日大使葛拉斯。(路透)
美國駐日大使葛拉斯。(路透)

隨著日本與中國的關係趨於緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天以英文及日文在社群平台X發文，強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。

葛拉斯寫道：「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與七大工業國集團（G7）夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定，做為自由開放印太地區的一環。我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」

葛拉斯還附上美國總統川普（Donald Trump）及日本首相高市早苗上月在橫須賀海軍基地登上美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）的照片。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），這番言論引起中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更在X發出斬首暴言，導致外交風波擴大。

中國外交部副部長孫衛東13日深夜召見日本駐中國大使金杉憲治提出抗議，日本外務省次官船越健裕隔日也召見中國駐日大使吳江浩，就薛劍的發言提出嚴正抗議，要求中方適當處理。隨後，中國外交部與駐日大使館發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係急速降溫。

葛拉斯已連日發文諷刺中國。他15日在X平台上傳一張聖誕卡圖片寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」。

