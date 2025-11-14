FBI投入大量人力為何查不出2021年的華府炸彈客？

聯邦調查局（FBI）。示意圖（美聯社）

2021年1月初，一名身穿連帽罩衫的蒙面人士在國會附近放置兩枚管式炸彈(pipe bombs)。聯邦調查局(FBI )後來出動50多名幹員，屢次以為鎖定嫌犯，終究還是落空。事隔近5年的現在，這名引起司法部 150年歷史最大規模調查的華府炸彈客依然身分成謎，繪聲繪影的陰謀論則說這是一起內神通外鬼的案件，因此調查工作並未積極進行。

調查人員最初從監視器模糊影像裡的耐吉(NIKE)球鞋找到線索，鎖定一名國會山莊附近的健身房員工。後來調查人員又懷疑一名在共和黨與民主黨總部外拍攝照片的男子，接下來則找到一名動手製作炸彈的男子，但後來證實都是找錯對象。

華盛頓郵報14日報導，本月初出版的新書「不公：政治與恐懼如何擊垮美國司法部」(Injustice: How Politics and Fear Vanquished America's Justice Department)當中，披露執法人員與政府官員掌握的華府炸彈客案情。對調查工作有深入了解的消息人士說，此案規模龐大，主管機關投入大量資源。

數名共和黨國會議員上周引述保守派媒體「火燄」(The Blaze)報導表示，走路姿勢的「步態分析」(gait analysis)顯示，2021年1月5日晚間被監視器拍到的炸彈客，可能是前任國會警察雪奧妮·柯克 霍夫(Shauni Kerkhoff)。2021年1月6日，柯克霍夫在國會值班，後來在暴徒遭起訴的官司中出庭作證。

柯克霍夫律師布尼爾(Steve Bunnell)發表聲明說，過去幾天社群媒體出現對柯克霍夫的大量不實指控，令人匪夷所思，帶有誹謗意圖，柯克霍夫對於所有指控嚴正否認。

根據監視器拍攝畫面，炸彈客曾坐在公園長椅查看手機。調查人員因此透過塔台搜集當時附近地區的手機資訊，也發傳票給谷歌(Google)，希望從手機裝置查到炸彈身分。調查人員先是列出120支可疑手機，再進一步縮小到當時並沒有明顯理由出現在附近的20支手機，但比對消費紀錄、通話歷史、網路活動之後，毫無所獲。

邦奇諾(Dan Bongino)出任FBI副局長前，今年1月在播客節目中說，管線炸彈客是「FBI史上最大醜聞」，並稱FBI知道炸彈客身分但是不想公布，因為案件屬於「內部作案」(Inside job)。邦奇諾13日在X發文寫道，FBI對於此案仍然積極調查。