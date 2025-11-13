我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

好市多11月新商品 這5項獲推薦

波音新合約提案近工會訴求 罷工防務勞工將表決

中央社紐約13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國波音公司（Boeing）3000多名防務部門罷工勞工13日將就一份修訂後的合約提案進行表決，該提案更接近他們的訴求。路透
美國波音公司（Boeing）3000多名防務部門罷工勞工13日將就一份修訂後的合約提案進行表決，該提案更接近他們的訴求。路透

美國波音公司（Boeing）3000多名防務部門罷工勞工今天將就一份修訂後的合約提案進行表決，該提案更接近他們的訴求。

法新社報導，國際機械師暨航太工人協會（IAM）第837分會領袖支持的波音最新合約提案，包括一筆6000美元的「批准獎金」。

一旦資方新合約提案獲得通過，這些自8月4日以來罷工的密蘇里州及伊利諾州防務部門勞工將重返工作崗位。

波音公司先前表示，正在招募罷工勞工的替代人手，儘管該計畫仍在進行，但公司方面證實，一旦新合約提案獲得批准，原罷工工人仍可保有工作。

波音防務、太空與安全部門（Boeing Defense, Space and Security）總裁暨執行長派克（Steve Parker）在聲明中說：「若本次提案獲批准，我們將保證所有IAM第837分會成員都能重返工作崗位，不會有人被取代。這點我們未來未必能保證。」

IAM第837分會領袖支持波音的最新合約提案，並在給工會會員的訊息中表示，鑑於獎金改為6000美元的即時支付，「建議接受此提案」。

IAM第837分會的通知指出，合約若獲得批准，勞工將於11月16日夜班開始返回工作崗位。

這批罷工的波音機工在密蘇里州與伊利諾州廠區負責F-15、F-18戰機、T-7紅鷹高級教練機系統及MQ-25無人機生產作業。

波音 罷工 密蘇里州

上一則

川普開除聯準會理事庫克案 美最高院1/21言詞辯論

下一則

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

延伸閱讀

A提案若通過 聖荷西銷售稅將漲到10% 勢必加重生活壓力

A提案若通過 聖荷西銷售稅將漲到10% 勢必加重生活壓力
8.6萬人本月中旬罷工兩天 加大醫療系統史上最大罷工

8.6萬人本月中旬罷工兩天 加大醫療系統史上最大罷工
矽谷生活壓力爆棚 A提案通過聖荷西銷售稅將漲到10%

矽谷生活壓力爆棚 A提案通過聖荷西銷售稅將漲到10%
波音同意支付11億美元 美法官撤銷墜機案刑事指控

波音同意支付11億美元 美法官撤銷墜機案刑事指控

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
示意圖。（取自123RF）

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

2025-11-12 12:39
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意