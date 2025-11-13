我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過法案結束43天政府停擺…今日你應知道5件事

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

川普開除聯準會理事庫克案 美最高院1/21言詞辯論

中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國最高法院今天宣布，將於明年1月21日就總統川普試圖解除聯邦準備理事會理事庫克職務一案進行言詞辯論。川普此一挑戰聯準會獨立性之舉前所未見。

路透報導，下級法官一項裁定暫時擋下川普解僱庫克（Lisa Cook）之舉。大法官們於10月表示，決定是否受理司法部要求撤銷這項裁定之前，將先聽取兩造辯論，使得庫克得以暫時留任。庫克由民主黨籍前總統拜登提名。

國會於1913年通過「聯邦準備法」（Federal Reserve Act）而創設聯邦準備理事會（Fed），內容規範須保護央行免於政治干預，總統只有在「有正當理由」之下才能將理事解任，但該法並未對「正當理由」加以定義，亦未規範解任程序。該法從未成為訴訟爭點。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官柯布（Jia Cobb）9月9日裁定，川普指稱庫克於上任前涉嫌房貸詐欺，很可能不足以構成根據聯邦準備法將其解任的理由。庫克否認這項指控。

最高法院近數月在一系列判決中允許川普解僱業經國會確立、理應不受總統直接控制的獨立聯邦機構成員。

這些判決顯示，目前由保守派以6比3占多數的最高法院可能準備推翻1935年涉及聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的一項重要判例，那起案件也跟保障這類職位有關。

最高法院將根據1月的辯論決定庫克是否續任，或是在下級法院就她遭到解職的訴訟進行期間必須先行離職。

庫克 川普 拜登

上一則

房利美取消貸款申請最低620信用評分要求 本周末生效

延伸閱讀

年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬

年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬
川普發2000元的構想 為何最終會對消費者造成傷害

川普發2000元的構想 為何最終會對消費者造成傷害
華爾街日報社論：川普與范斯對合法移民看法不同

華爾街日報社論：川普與范斯對合法移民看法不同
經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
示意圖。（取自123RF）

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

2025-11-12 12:39
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出