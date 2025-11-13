野火、颶風、土石流…退休族遭遇天災打擊後人生重新開始

我的頻道

記者顏伶如
某些退休族遭遇野火、颶風、土石流等天然災害，人生被迫重新開始。（路透）
某些退休族遭遇野火、颶風、土石流等天然災害，人生被迫重新開始。（路透）

華爾街日報12日報導，某些退休族遭遇野火、颶風、土石流等天然災害，人生被迫重新開始，憑著堅韌精神重新建立家園。

住在加州蘭喬帕洛斯維迪斯(Rancho Palos Verdes)葡萄牙灣(Portuguese Bend)的82歲退休學校心理諮商師莎莉‧瑞夫斯(Sallie Reeves)，有三個房間、2584平方呎的海景房子是1980年代以20萬7000元買的，幾十年來一直有緩慢山體滑坡，連續幾年豪雨讓問題雪上加霜，2024年2月土石流幾乎把房子劈成兩半，房子的一端地積下陷9吋。一年多後的現在，她獨自帶著兩隻狗住在自家車庫，電力跟瓦斯都被切斷，靠太陽能電池板及丙烷發電機維持生活，十年前中風的丈夫約翰(John)跌倒後已住進5哩外的安養機構。

瑞夫斯原本想像的晚年生活並非如此，但她不打算離開，「我在這裡住得開心」。瑞夫斯的住家經過重新鑑價，估計只值10元，對她來說可以少繳房產稅。她以花費數萬元整修房屋，目前正在等待聯邦緊急事故管理總署(FEMA)批准市府主導的房屋收購計畫。如果計畫通過，瑞夫斯拿到FEMA補助款之後就必須完全撤離，房子將被改成開放空間。

75歲的薛恩(Bob Schoen)與妻子凱倫(Caren)住在佛羅里達州薩尼貝爾島(Sanibel Island)的2100平方呎三臥房子是2011年以66萬元買下，從威斯康辛州搬來時，對於颶風風險並沒有考慮太多。2022年9月伊恩颶風(Hurricane Ian)來襲，薛恩夫妻撤離到女兒芝加哥家裡住了10天，返回佛州發現房子被洪水徹底摧毀，重建費用約要45萬元。薛恩跟保險公司交涉，動用大約10萬元退休存款。

好不容易裝修完畢，2024年9月又接連遇到颶風海倫(Hurricane Helene)及颶風米爾頓(Hurricane Milton)，整修費用又要45萬元，再次動用10萬退休存款。今年5月他們以122萬元把房子賣掉，比颶風伊恩災情之前的估價低了50萬元，兩人決定搬到與孩子較近的北卡羅來納州路易斯維爾(Lewisville)。薛恩說，過去三年彷彿活在地獄，身心飽受折磨，壽命短了好幾年，幸好重新站穩。

85歲退休建築師霍格(Harlan Hogue)與妻子弗勞克(Frauke)從1970年代以來住在加州寶馬山花園(Pacific Palisades)，今年1月野火肆虐房屋燒毀重建要90萬。霍格說，感覺像經歷戰爭，失去一切，「我正在設計新家，覺得很有趣」。

