我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

黑五早鳥優惠是否真划算 購物達人5招檢驗

Google告中國犯罪集團 詐騙美用戶1億個資

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國郵政工作人員正在遞送件郵件包裹。中國詐騙集團利用郵局發出虛假簡訊詐騙，竊取逾億張信用卡資料。(路透)
美國郵政工作人員正在遞送件郵件包裹。中國詐騙集團利用郵局發出虛假簡訊詐騙，竊取逾億張信用卡資料。(路透)

谷歌(Google)12日對主要位於中國、人稱「簡訊釣魚三合會」(Smishing Triad)的網路犯罪集團提告，指控該犯罪集團策畫大規模「簡訊釣魚詐騙」活動，利用消費者和用戶對谷歌、快易通(E-ZPass)、美國郵政服務等知名品牌的信任，發送詐騙簡訊、竊取敏感財務資訊，受害者遍布全球120國、逾百萬人；單單在美國，該集團就竊取了大約1270萬至1億1500萬張信用卡資料。

全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，谷歌指出，該犯罪集團使用名為「燈塔」(Lighthouse)的簡訊釣魚詐騙軟體工具，創建虛假網站，大量發出虛假警報、包裹遞送狀況更新、政府費用催繳通知或看似緊急的詐騙簡訊，附帶指向虛假網站的惡意鏈接，竊取受害者社會安全號碼、銀行帳戶等敏感財務資訊。

谷歌總法律顧問普拉多(Halimah DeLaine Prado)表示，「我們的目的是阻止此類犯罪集團繼續蔓延，震懾其他犯罪分子，保護用戶和品牌未來免受損害。」「訴訟是我們打擊此類犯罪活動的途徑之一，但我們也相信，有必要從政策著手採取應對措施。」

谷歌表示，該公司發現了100多個由Lighthouse生成的網站模板，這些模板的登入畫面使用Google品牌標誌，欺騙受害者，讓他們誤以為這些是合法網站。

圖為曼哈頓的E-ZPass堵車費掃瞄攝影機；中國詐騙集團利用E-ZPass發出虛...
圖為曼哈頓的E-ZPass堵車費掃瞄攝影機；中國詐騙集團利用E-ZPass發出虛假簡訊詐騙，竊取逾億張信用卡資料。(路透)

普拉多指出，內部和第三方調查發現，該犯罪集團約有2500名成員在公開的Telegram頻道交流，招募更多成員、分享經驗，並測試和維護Lighthouse軟體。此外，該集團分工作業，有「數據經紀組」負責提供潛在受害者和聯絡人名單、「垃圾郵件發送組」負責發送釣魚簡訊、「盜竊組」利用在公開Telegram頻道獲取憑證，共同展開詐騙攻擊。

總部位於加州的跨國科技公司谷歌表示，它是第一家針對簡訊釣魚詐騙採取法律行動的企業，希望能瓦解該犯罪集團及其「燈塔」平台。谷歌也支持三項旨在防範詐欺和網路攻擊的兩黨法案。

谷歌 詐騙 釣魚

上一則

美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除

延伸閱讀

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄
微軟與Google 同在歐蓋AI設施

微軟與Google 同在歐蓋AI設施
安全度升級 Google為Pixel手機推出多項AI新功能

安全度升級 Google為Pixel手機推出多項AI新功能
AI副駕幫你找餐廳、報路況 谷歌地圖一句話全搞定

AI副駕幫你找餐廳、報路況 谷歌地圖一句話全搞定

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了