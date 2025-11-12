腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

我的頻道

記者顏伶如╱即時報導
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

邁阿密大學(University of Miami)西爾維斯特綜合癌症中心(Sylvester Comprehensive Cancer Center)醫學教授塞克雷斯(Mikkael A. Sekeres)12日在華盛頓郵報撰文表示，身為腫瘤學家看到病患發現常見與罕見的罹癌徵兆，病人發現最常見的徵兆包括乳房硬塊、泌尿道問題、排便習慣改變、長期咳嗽等，但某些較少引起注意的現象其實可能透露得到癌症，其中有四個令人意外的徵兆如果出現就應該找醫生評估。

＊喝酒之後淋巴結疼痛

塞克雷斯指出，多年前照顧過的一位女性患者曾說，每次只喝一杯酒之後就出現持續一、兩天的胸痛，後來電腦斷層掃描發現她的肺部有個大塊腫塊，切片檢查證實是何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)。

許多人喝酒之後由於食道炎、胃炎而胸腔下方或腹部出現疼痛或刺激，服用制酸劑或質子泵抑制劑就可緩解，但如果喝酒之後身體某個特定部位持續疼痛，例如淋巴結或下背部，便可能是癌症徵兆。研究發現，何杰金氏淋巴瘤患者至少5%有這種狀況。

＊稍微受傷就骨折

輕微受傷就骨折相當罕見，特別是在年輕成人身上，這類骨折通常暗示潛在癌症。原發於骨頭或轉移到骨頭的癌症會削弱骨骼強度，導致「病理性骨折」(pathologic fracture)。因為癌症擴散到骨頭而出現骨折的機率，是原發性骨癌導致骨折的500倍，最常見的狀況是癌症發生在乳房、肺部、甲狀腺、腎臟、攝護腺，然後癌細胞轉移到骨頭。

這類骨折因癌症轉移到骨頭而發生的機率，是原發性骨癌的500倍，最常見的原發癌症來自乳房、肺、甲狀腺、腎臟與攝護腺

＊鈣指數飆高

針對5萬名基礎醫療患者的研究結果顯示，血鈣指數升高的患者隔年被診斷出癌症的機率是血鈣正常者的兩倍以上，血鈣越高，癌症風險越高。由於癌症而導致高血鈣的患者，通常相關症狀包括腎結石與骨骼疼痛、噁心或便秘、包括情緒改變或認知功能障礙等行為異常。

＊乳房疼痛、腫脹或乳頭出現分泌物

乳房疼痛、腫脹或搔癢，最常見於哺乳期婦女，如果沒有哺乳卻出現這些症狀，則可能是發炎性乳癌(inflammatory breast cancer)的徵兆。

