全球最危險暴雨熱點在美 阿帕拉契地區降雨洪水威脅日增

記者顏伶如／即時報導
全世界最危險的暴雨熱點就在美國，阿帕拉契地區受到極端降雨及洪水威脅逐漸增加。示意圖（美聯社）
全世界最危險的暴雨熱點就在美國，阿帕拉契地區受到極端降雨及洪水威脅逐漸增加。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報12日報導，全世界最危險的暴雨熱點就在美國，阿帕拉契地區受到極端降雨及洪水威脅逐漸增加，其中包括某些全國最貧窮社區，藥物濫用問題氾濫，地方面臨人口外流、產業衰退等衝擊之苦；肯塔基州與西維吉尼亞州交界處堪稱阿帕拉契洪災的「靶心」，2004年以來最常被聯邦緊急事故管理總署(FEMA)列為洪水災區的全國16個郡縣裡，肯州占了11個。

西維州麥克道維爾郡(McDowell County)73歲居民卡蘿‧萊斯特(Carol Lester)記得1977年遇到大洪水時帶著年齡還小的孩子翻山越嶺逃難，2001年與2002年暴雨成災導致社區嚴重受創，但她與丈夫住了超過半世紀的房子則幸運躲過一劫。

今年2月，塔格福克河(Tug Fork River)因為連日豪雨，河水從原本平靜的6.8呎在10小時內漲至22.7呎，連支流水面都高過河堤，萊斯特形容水聲彷彿「魔鬼與惡魔在咆哮」，朋友協助她與丈夫即時逃命，「我這輩子從來沒有這麼害怕過」。

萊斯特說：「下一次再發生洪水，社區恐怕沒有房子能夠保住。」

根據「整合水汽輸送」(integrated vapor transport)分析，最近數十年地球上絕大多數地區都出現溫度上升、風向改變的狀況，可能釀成洪栽、破壞力道更強的暴雨發生機率提高，美國東部、加州某些地區以及內山脈西部(Intermountain West)幾州面臨挑戰都一樣，不過位於美西、東北部的某些暴雨熱點分布於較為富裕的地區，房屋與商店較為分散，遭遇嚴重風暴時較有抵抗能力。

阿帕拉契中部受到山區地形影響，加上居民普遍貧窮、基礎建設沿著蜿蜒水道興建，讓防災準備變得困難，災後重建更面臨嚴重挑戰。

美國東部的暴雨熱點是全世界規模最大之一，從佛羅里達州延伸到紐芬蘭大約2000哩，整個區域涵蓋大約1億3100萬人口；大約800萬人口居住的田納西州諾斯維爾(Knoxville)、北卡羅來納州艾許維爾(Asheville)、西維州查爾斯頓(Charleston)一帶，墨西哥灣水溫上升導致羽流反覆進入山區，造成豪雨。

