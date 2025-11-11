佛州南區檢察官發傳票 準備調查川普總統政敵

佛羅里達州資深聯邦檢察官昆諾斯(Jason Reding Quiñones)已針對川普 總統的批評者與政敵發出至少24張傳票 ，此舉被視為川普秋後算帳的大規模刑事調查行動之一。

「微軟國家廣播公司」(MSNBC)報導，兩位資深檢察官因不滿檢方配合聯邦政府調查川普對手的處置方式，辭去佛州 南區檢察官辦公室職務後，川普任命的昆諾斯於10日召集重大犯罪調查人員開會。

司法部最近批准約30張傳票，要求參與撰寫俄羅斯干預2016年美國總統大選情資報告的官員提供資料與證詞。

川普多次將「通俄」調查結果稱為「騙局」，並指是對他的「政治獵巫」。

中央情報局(CIA)前局長克萊佩(James Clapper)、聯邦調查局(FBI)主管反情報的前副助理局長史卓克(Peter Strzok)，以及FBI前律師麗莎‧佩吉(Lisa Page)據報已收到傳票。

即將召開的大陪審團會議通知顯示，司法部正準備調查聯邦執法機構對川普位於佛州住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)的突襲行動，以及川普盟友所稱「民主黨針對川普的陰謀」。

與川普關係密切的法律行動派人士戴維斯(Mike Davis)10月受訪時表示，他的「朋友」昆諾斯已獲法院批准組建大陪審團，「該陪審團應於2026年1月全面運作」。

英國「獨立報」報導，一份內容與前述事件相似的法庭文件，近期佛州南部法院官網上出現；該文件未提及陪審團調查內容，但載明陪審團將自2026年1月12日起開會。

戴維斯在得知傳票消息後表示：「正義終將到來。」