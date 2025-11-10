參院60票剛好通過重啟法案門檻 眾院最快12日表決

眾院議長強生表示，兩黨協議最快可能12日在眾院表決。 (歐新社)

參院10日晚以60票贊成、40票反對，正式通過兩黨協議，這項協議為政府提供資金至2026年1月30日，並為農業部和退伍軍人事務部等機構提供本財政年度剩餘時間的資金。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，該法案以60票比40票剛好跨越通過門檻，其中民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)、民主黨參議員羅森(Jacky Rosen)、費特曼(John Fetterman)、瑪斯托(Catherine Cortez Masto)、夏亨(Jeanne Shaheen)、哈桑(Maggie Hassan)、凱恩(Tim Kaine)，以及與民主黨結盟的獨立參議員金恩(Angus King)等八人倒戈支持共和黨，而肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)則是唯一一位投下反對票的共和黨人。

該法案已提交眾院，眾院議長強生(Mike Johnson)10日表示，最快可能在12日表決。

眾院若投票支持該法案，法案將提交給川普總統簽署成為法律，進而結束持續41天的政府停擺，並在11月底的感恩節假期之前重啟政府。