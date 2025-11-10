我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

參院60票剛好通過重啟法案門檻 眾院最快12日表決

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院議長強生表示，兩黨協議最快可能12日在眾院表決。 (歐新社)
眾院議長強生表示，兩黨協議最快可能12日在眾院表決。 (歐新社)

參院10日晚以60票贊成、40票反對，正式通過兩黨協議，這項協議為政府提供資金至2026年1月30日，並為農業部和退伍軍人事務部等機構提供本財政年度剩餘時間的資金。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，該法案以60票比40票剛好跨越通過門檻，其中民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)、民主黨參議員羅森(Jacky Rosen)、費特曼(John Fetterman)、瑪斯托(Catherine Cortez Masto)、夏亨(Jeanne Shaheen)、哈桑(Maggie Hassan)、凱恩(Tim Kaine)，以及與民主黨結盟的獨立參議員金恩(Angus King)等八人倒戈支持共和黨，而肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)則是唯一一位投下反對票的共和黨人。

該法案已提交眾院，眾院議長強生(Mike Johnson)10日表示，最快可能在12日表決。

眾院若投票支持該法案，法案將提交給川普總統簽署成為法律，進而結束持續41天的政府停擺，並在11月底的感恩節假期之前重啟政府。

上一則

北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降

延伸閱讀

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步
川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
共和黨參議員提案 ACA補貼直接發給民眾

共和黨參議員提案 ACA補貼直接發給民眾

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30