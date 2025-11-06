我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
五角大廈。(新華社)
五角大廈。(新華社)

美國國防部副次長被提名人韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green）6日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選項，包括總統撥款權（Presidential Drawdown Authority)。

韋勒茲－葛林也提到，如果美國不能讓盟友取得他們需要的武器，那會是個問題。

美國聯邦參議院軍事委員會6日舉行提名聽證會，參議員巴德（Ted Budd）關切透過總統撥款權提供給台灣的軍援是否暫停？韋勒茲－葛林指出，他不確定該軍援現在的進度。

華盛頓郵報日前報導指出，美國總統川普今夏拒絕批准對台灣超過4億美元的軍事援助，據悉該筆軍援即是透過總統撥款權提供給台灣。

韋勒茲－葛林說，他不清楚軍援現在的狀態，但韋勒茲－葛林表示，他一直堅定支持武裝台灣，同時給予台灣必要的方法來自我防衛，他認為這不只是基於公平原則，而是從執行面來說，對美國非常重要。

韋勒茲－葛林指出，如果他確認職務，他會繼續提倡這樣的觀點，包括提供領袖高層各種選項，其中也有總統撥款權。

參議員蘇利文（Dan Sullivan）則指出，韋勒茲－葛林曾提到防衛台灣不同於防衛烏克蘭，美國不但要提供軍事援助，還可能要求美國介入，蘇利文詢問說，如何建立一套可行的嚇阻政策，以及美國如何可以加速對台軍售的交付作業。

韋勒茲－葛林表示，台灣和第一島鏈對美國維持印太地區的軍事實力是至關重要的地域；他認為說，讓該地域具備有力的嚇阻，對維持權力的平衡、讓美國達成有利的目標是關鍵。

韋勒茲－葛林表示，美國在台灣和第一島鏈的戰略上聚焦在拒止戰略，必須說服中國國家主席習近平，任何入侵都會付出非常慘重，且不會成功，所以不值得嘗試，這不只是攸關國防部能夠提供總統什麼選擇，同時也涉及到美國的盟友和夥伴具備什麼樣的能力。

韋勒茲－葛林也提到，美國當然可以鼓勵盟友強化自身的能力，但如果美國不能提供他們需要的武器來這麼做，這會是個問題；美國希望達到一個境地，不只是擁有能力供應給夥伴，同時也要維持這項能力，讓美國的盟友能與美國並肩作戰，確保持久的嚇阻。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

國防部 蘇利文 參議員

上一則

NFL達拉斯牛仔隊傳憾事 球員尼蘭德疑自戕得年24歲

下一則

地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光

延伸閱讀

中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮
金融時報：美與東南亞貿易協議設毒丸條款牽制中國

金融時報：美與東南亞貿易協議設毒丸條款牽制中國
AIT：美對台立場從未改變 致力維護台海和平穩定

AIT：美對台立場從未改變 致力維護台海和平穩定
川習會後 首批美國高粱已運往中國

川習會後 首批美國高粱已運往中國

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切