裴洛西宣布不再競選國會眾議員 近40載傳奇政治生涯落幕

快訊

世界新聞網王若馨、編譯羅方妤、林文彬／即時報導
眾院前議長裴洛西。(美聯社)
眾院前議長裴洛西。(美聯社)

眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日上午宣布不再尋求連任國會眾議員，為她傳奇性的政治生涯畫下句點。她是美國史上首位女性眾院議長，也被視為美國政壇最具影響力的人物之一。

代表舊金山近40年、現年85歲的裴洛西向選民發表了一支約六分鐘長的影片，宣布了她的決定：「我將不再競選連任國會議員。我懷著感恩的心，期待身為你們引以為傲的代表，完成我最後一年的服務。」

「我想對我所熱愛的城市說：舊金山，請記住你們的力量，」她說。「我們締造了歷史，也推動了進步，我們始終走在最前端。」

裴洛西推動具里程碑意義的歐記健保、氣候變遷立法和基礎建設專案；她多次與川普總統正面交鋒，並兩度發動對川普的彈劾程序。

CNN報導，外界先前普遍猜測，裴洛西會在這次任期結束後退休，這次任期是她擔任眾院議長數十年來首次以普通議員身分在國會任職。

裴洛西在1987年首度當選國會眾議員，並於2007年成為美國史上首位女性眾院議長，任職至2011年，當時民主黨失去了眾院的控制權；隨後，她於2019年重返議長之位，直至2023年。

她在2022年8月初訪問台灣，並與時任總統蔡英文會面，引發中國不滿，解放軍隨後進行規模破紀錄、為期數日的「圍台」軍演，至今解放軍機艦仍頻頻越過台海中線。

她也是一位傑出的籌款人，為民主黨競選活動籌集了超過13億美元的資金。

英國金融時報（Financial Times）日前披露川普總統拒絕台總統賴清德過境美國，裴洛西認為這是危險訊號，代表美國面對台灣議題時可能被迫保持沉默，稱這是中國國家主席習近平的一大勝利。

眾院 裴洛西 舊金山

