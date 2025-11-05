我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

德州國會第18選區補選 兩位民主黨候選人進入決選 明年初投票

編譯陳韻涵／即時報導
現任檢察官梅尼菲。(美聯社)
現任檢察官梅尼菲。(美聯社)

德州國會第18選區的眾議員補選4日舉行，民主黨的兩位候選人、現任檢察官梅尼菲(Christian Menefee)與前市議會議員愛德華茲(Amanda Edwards)最終進入決選，雙方將在明年初的第二輪投票中，爭奪前眾議員特納(Sylvester Turner)今年3月逝世後從缺的眾院席位。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，德州哈里斯郡(Harris County)現任檢察官梅尼菲與休士頓前市議員愛德華茲在16名候選人之中的得票率領先，但兩人的得票率均未過半，因此選舉將進入第二輪投票，預計明年初舉行投票。

屆時決選結果公布後，無論是哪一位民主黨籍人士勝選，都會削弱共和黨的微弱多數優勢。

勝選者屆時將做完特納剩餘的任期，特納甫就任眾議員兩個月，就在今年3月於川普總統到國會演說時，因中風而被緊急送醫，歷經數小時的搶救仍宣告不治，享年70歲。

特納離世後，德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣稱休士頓的選舉官員需要時間籌備選務，因而推遲到11月才舉行補選，招致民主黨人士的猛烈批評。 

梅尼菲4日對川普及其盟友放話說道：「我們還有一次選舉，之後你們就得面對我了。」

梅尼菲說：「幾個月以來，這個國會席位一直從缺。我聽到選民的心聲，希望有人能夠對抗川普和極右勢力，不只是談論變革，而是造就實際成果。」

