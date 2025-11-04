我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

身陷鼓吹暴力爭議 維州民主黨檢察官候選人仍當選

編譯陳韻涵／即時報導
維吉尼亞州民主黨籍檢察長候選人瓊斯(Jay Jones)勝選。(美聯社)
維吉尼亞州民主黨籍檢察長候選人瓊斯(Jay Jones)4日勝選，擊敗共和黨籍現任檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)。

美聯社報導，瓊斯在選前一度陷入爭議，被爆曾發送涉及暴力內容的簡訊，令競選團隊籠罩陰霾，但最終仍獲多數選民支持。

這場競爭激烈的檢察長選舉被視為對川普總統政績的民意測試，9月提早投票開跑時，瓊斯與其他民主黨候選人一樣被看好勝出，但保守派雜誌「國家評論」(National Review)於10月初揭露，瓊斯2022年曾發出多則暴力簡訊，暗示教唆殺害維吉尼亞州議會的共和黨議長及其家人，導致選情急轉直下。

消息曝光之際，全美政治暴力事件頻仍，引發各界譴責。瓊斯隨後多次公開道歉，並強調已深刻反省，同時拒絕退選的呼聲。

共和黨陣營則迅速將此醜聞納入競選攻勢，米亞雷斯團隊在選戰最後階段調整策略，呼籲原本支持民主黨州長候選人史潘柏格(Abigail Spanberger)的選民重新考慮投票取向。

根據政治廣告追蹤機構AdImpact數據，米亞雷斯陣營10月在聚焦瓊斯簡訊爭議的電視廣告上投入超過280萬元。

維吉尼亞州 民主黨 共和黨

