曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

美東時間23:09 PM更新

紐約市 4日舉行市長選舉，當晚10時左右開出的87%選票結果顯示，34歲的紐約州議員曼達尼(Zohran Mamdani)以50.4%的得票率勝出，成為紐約市首位穆斯林市長、首位社會主義市長，也是全美最年輕的市長。

川普總統背書的紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)以41.5%的得票率居次，而共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)則以7.2%的得票率墊底。

「紐約時報」報導，在紐約選民對於生活物價上漲感到疲乏，且對醜聞纏身的老官員感到厭惡之際，曼達尼儼然成為紐約市民的強而有力代言人。

曼達尼的勝利，宣告紐約市選民完成該市史上最受矚目的政治逆襲，從紐約市布魯克林(布碌崙，Brooklyn)高檔住宅區到皇后區的勞工階級移民聚落皆展現強勁支持，將首位民主社會主義候選人送進市政廳。

曼達尼勝選對進步派而言堪稱一大勝利，不僅強化年輕選民與移民組成的新聯盟力量。許多年輕人與移民積極參與曼達尼的競選活動，捐款積沙成塔，投票 人數也創紀錄。

部分選民形容，投票給曼達尼的感受，宛如2008年投票支持歐巴馬總統時所感受到的希望。

在第一批公布的選票結果當中，曼達尼在提前投票的約80萬張選票中領先10萬票；隨著選舉日當天投下選票的統計陸續出爐，葛謨顯然被遠遠拋在後頭，雙方得票差距拉大。

美東時間09:40 PM更新

美聯社稱曼達尼贏得紐約市長選舉。

美東時間09:35 PM更新

紐約市普選日4日開跑，市長選舉成為萬眾矚目焦點。民調領跑的民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)晚間也在布碌崙(布魯克林)的派拉蒙劇院(Brooklyn Paramount)舉行開票派對，吸引大批民眾參與。由於曼達尼對戰的是在政壇有豐富資歷的前州長葛謨，也讓本場選舉備受矚目。

晚間7時開放媒體入場，門尚未開便已有近百家媒體在門口等待，9時許更是累積至近300家媒體單位轉播與拍攝現場情況。到晚間9時半更是湧入大批支持者，隨著音樂播放，選民的情緒也跟著愈發激動，在開票數據期間隨之歡呼。

美東時間09:30 PM更新

紐約市長選舉於美東時間晚9時投票結束，現正開票中。

目前開票過半，民主黨籍候選人曼達尼目前暫以49.6%得票率領先獨立參選的葛謨的41.6%；共和黨籍候選人史里華以7.7%得票率居第三。