UPS貨機肯塔基州空難 至少7死11傷 3機組員推定死亡

編譯陳韻涵／即時報導
這張目擊者4日提供的照片顯示，肯塔基州路易斯維爾國際機場附近發生飛機墜毀事件後，濃濃的黑煙升起。（美聯社）
這張目擊者4日提供的照片顯示，肯塔基州路易斯維爾國際機場附近發生飛機墜毀事件後，濃濃的黑煙升起。（美聯社）

肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)表示，一架優比速(UPS)貨機4日在肯塔基州路易維爾市(Louisville)機場起飛時墜毀爆炸。路易維爾市長格林伯格(Craig Greenberg)表示，機上三名機組員被推定罹難，目前已確認的七名死者中，有四名地面人員。

聯邦航空管理局(FAA)稱，UPS編號2976的班機4日下午5時15分左右墜毀，當時它正準備從路易維爾的穆罕默德‧阿里國際機場(Louisville Muhammad Ali International Airport)起飛，預訂前往夏威夷檀香山。

影片顯示，飛機左側機翼起火燃燒，濃煙竄天；飛機稍微離地，最終墜毀，炸出一團大火球；跑道盡頭附近的一棟建築物屋頂，部分遭受火勢波及。

貝希爾說：「任何看過圖片和影片的人都可想見這場空難有多慘烈。」

美聯社報導，出事的飛機是1991年製造的麥克唐納道格拉斯(McDonnell Douglas)MD-11型飛機。

消防局局長歐尼爾(Brian O'Neill)表示，當局出動數百名消防員，截至深夜已基本控制蔓延廣闊區域的火勢。

歐尼爾指出，待現場安全、零星火點撲滅後，消防人員靠近這架1991年製造的飛機殘骸周圍搜索，確保找到所有死傷者。

聯邦航空管理局(FAA)表示，國家運輸安全委員會(NTSB)將主導此次墜機事故的調查。

NTSB宣布，已成立一個「行動小組」(go-team)，預計5日將派遣至少28名調查人員前往肯塔基州展開調查。

該機場執行董事曼恩(Dan Mann)估計，調查小組會在現場停留數日。

路易維爾穆罕默德‧阿里國際機場是優比速的全球最大包裹處理中心「UPS世界港」(UPS Worldport)所在地，該樞紐擁有數千名員工，每天約有300架次航班往來，每小時分揀超過40萬件包裹。

路透報導，這起空難可能會打亂優比速的貨運安排，影響亞馬遜(Amazon)與美國郵政總局(USPS)等主要客戶的物流規畫。

空難事故產生的濃煙飄入大氣層，並隨風向北擴散；聯邦環保署(EPA)監看全美空氣品質的網站AirNow設在地面，因此大量有毒煙霧在飄離機場的過程中，可能無法被地面監測設備偵測到。

但在墜機事故發生約四小時，AirNow的地面監測站測得印第安納州傑佛遜維爾(Jeffersonville)的空氣品質指標(AQI)顯示為中等(Moderate)水準。傑佛遜維爾位於俄亥俄河(Ohio River)對岸，與路易維爾隔河相望，且就在煙霧擴散的路徑上。

▲ 影片來源：x平台＠anthonycerullo

