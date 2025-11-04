我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

民主黨薛瑞爾勝出 新州史上第2位女州長

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新州州長民主黨籍候選人薛瑞爾(右)。(路透)
新州州長民主黨籍候選人薛瑞爾(右)。(路透)

美東時間09:45 PM 更新

新澤西州民主黨州長候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)4日在目前開出的71%選票中，以56.6%的得票率勝選為該州第57任州長。

新澤西州州長選舉被視為對川普總統第二任期的初步公投，薛瑞爾的主要對手、共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)以42.9%得票率落敗。

美聯社於美東4日晚間9時23分宣布新澤西州州長選舉結果，距離投票結束還不到一個半小時​​。

現年53歲的薛瑞爾曾是海軍的直升機飛行員，且曾擔任聯邦檢察官，她將成為新澤西州238年歷史中第二位女性州長。

薛瑞爾承諾要成為新澤西州抵禦川普的「防火牆」(firewall)，她打破長達64年的紀錄，這是自1961年以來，新澤西州首次由同一政黨連續三屆贏得州長職位。

薛瑞爾將接替2026年1月卸任的民主黨州長墨菲(Phil Murphy)，因為該州憲法規定州長最多只能連任兩屆。

對新澤西州前州議員西塔瑞利而言，此次敗選是他連續第三次競選州長失利；四年前，西塔瑞利在上一次的州長選舉中，以將近3個百分點的差距敗給墨菲。

薛瑞爾的勝利為一場充滿爭議且備受矚目的競選活動畫上句點，此次選舉只有兩場州長選舉，另一場在維吉尼亞州。在維吉尼亞州選情方面，民主黨籍候選人史潘柏格(Abigail Spanberger)翻轉該州執政版圖當選州長，成為維州史上首位女州長。

美東時間09:14 PM

新州兩黨候選人隨著開票過程差距縮小，但民主黨籍候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)仍暫以逾56%得票率，領先共和黨籍候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的42.9%。

美東時間08:33 PM

新州州長選舉投票於美東時間晚間8時結束，現正開票中。

民主黨籍候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)暫時以逾六成得票率，大幅領先共和黨籍候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)。

➤➤➤點擊看《11/4州級與地方選舉》專題報導

投票 民主黨 共和黨

上一則

美史上首位穆斯林女性當選州級公職 哈施米成維州副州長

下一則

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

延伸閱讀

民主黨翻轉維州 史潘柏格當選史上首位女州長

民主黨翻轉維州 史潘柏格當選史上首位女州長
參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄
加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普

加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普
川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美聯航（United Airlines）。示意圖（路透）

筆電掉進機艙縫？美聯航飛羅馬客機 半路返航找筆電

2025-10-29 15:59
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05
隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在南韓大買韓系美妝保養品。（歐新社）

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

2025-10-30 10:48

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外