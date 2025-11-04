民主黨薛瑞爾勝出 新州史上第2位女州長

新州州長民主黨籍候選人薛瑞爾(右)。(路透)

美東時間09:45 PM 更新

新澤西州民主黨 州長候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)4日在目前開出的71%選票中，以56.6%的得票率勝選為該州第57任州長。

新澤西州州長選舉被視為對川普總統第二任期的初步公投，薛瑞爾的主要對手、共和黨 候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)以42.9%得票率落敗。

美聯社於美東4日晚間9時23分宣布新澤西州州長選舉結果，距離投票 結束還不到一個半小時​​。

現年53歲的薛瑞爾曾是海軍的直升機飛行員，且曾擔任聯邦檢察官，她將成為新澤西州238年歷史中第二位女性州長。

薛瑞爾承諾要成為新澤西州抵禦川普的「防火牆」(firewall)，她打破長達64年的紀錄，這是自1961年以來，新澤西州首次由同一政黨連續三屆贏得州長職位。

薛瑞爾將接替2026年1月卸任的民主黨州長墨菲(Phil Murphy)，因為該州憲法規定州長最多只能連任兩屆。

對新澤西州前州議員西塔瑞利而言，此次敗選是他連續第三次競選州長失利；四年前，西塔瑞利在上一次的州長選舉中，以將近3個百分點的差距敗給墨菲。

薛瑞爾的勝利為一場充滿爭議且備受矚目的競選活動畫上句點，此次選舉只有兩場州長選舉，另一場在維吉尼亞州。在維吉尼亞州選情方面，民主黨籍候選人史潘柏格(Abigail Spanberger)翻轉該州執政版圖當選州長，成為維州史上首位女州長。

美東時間09:14 PM

新州兩黨候選人隨著開票過程差距縮小，但民主黨籍候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)仍暫以逾56%得票率，領先共和黨籍候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的42.9%。

美東時間08:33 PM

新州州長選舉投票於美東時間晚間8時結束，現正開票中。

民主黨籍候選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)暫時以逾六成得票率，大幅領先共和黨籍候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)。