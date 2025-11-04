政府停擺延長迫使關閉部分空域 恐引發航班「大混亂」

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
美國運輸部長達菲（Sean Duffy）。（路透）
據路透報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）周二警告稱，如果聯邦政府關門再持續一周，可能引發「大規模混亂」，甚至迫使他關閉部分國家領空，禁止航班飛行，這是一項可能顛覆美國航空運作的激烈舉措。

達菲在周二的記者會上表示，「如果民主黨把我們拖到下周，你們將會看到大規模混亂、大量航班延誤和取消，甚至可能出現部分空域關閉的情況，因為我們已無力管理。」

美國航空業在過去一個月已經面臨數萬次航班延誤。達菲的警告，被視為川普政府迄今對空中交通管制員缺勤上升所帶來影響的最嚴重警示。

隨著政府停擺進入第35天，聯邦航空管理局（FAA）周二延遲了一批航班起飛。航空公司表示，本周約有320萬名乘客因空中交通管制員缺勤而遭遇航班延誤或取消。

FAA 局長貝德福（Bryan Bedford）在福斯商業頻道Varney & Co節目中透露，在該機構管轄的30座最大機場中，「有20%至40%的空管員未到崗。」

民主黨指責共和黨拒絕與其談判以重新開放政府。政府停擺加劇了原本的人力短缺問題，導致約13000名空中交通管制員和50000名運輸安全管理局（TSA）官員被迫無薪工作。

回顧2019年，美國航空運輸曾因廣泛中斷，迫使國會議員結束川普總統任期內為期35天的政府停擺。

達菲重申，如果他認為政府停擺已使航空旅行過於危險，他將不排除關閉整個美國航空系統。

上周五，FAA 表示，在政府停擺期間最糟糕的一天，美國30個最繁忙機場中，近一半面臨空中交通管制員短缺問題，其中紐約機場的缺勤率高達80%。

