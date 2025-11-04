政府停擺延長迫使關閉部分空域 恐引發航班「大混亂」

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）。（路透）

據路透報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）周二警告稱，如果聯邦政府關門再持續一周，可能引發「大規模混亂」，甚至迫使他關閉部分國家領空，禁止航班飛行，這是一項可能顛覆美國航空運作的激烈舉措。

達菲在周二的記者會上表示，「如果民主黨 把我們拖到下周，你們將會看到大規模混亂、大量航班延誤和取消，甚至可能出現部分空域關閉的情況，因為我們已無力管理。」

美國航空業在過去一個月已經面臨數萬次航班延誤。達菲的警告，被視為川普 政府迄今對空中交通管制員缺勤上升所帶來影響的最嚴重警示。

隨著政府停擺進入第35天，聯邦航空管理局（FAA）周二延遲了一批航班起飛。航空公司表示，本周約有320萬名乘客因空中交通管制員缺勤而遭遇航班延誤或取消。

FAA 局長貝德福（Bryan Bedford）在福斯商業頻道Varney & Co節目中透露，在該機構管轄的30座最大機場中，「有20%至40%的空管員未到崗。」

民主黨指責共和黨 拒絕與其談判以重新開放政府。政府停擺加劇了原本的人力短缺問題，導致約13000名空中交通管制員和50000名運輸安全管理局（TSA）官員被迫無薪工作。

回顧2019年，美國航空運輸曾因廣泛中斷，迫使國會議員結束川普總統任期內為期35天的政府停擺。

達菲重申，如果他認為政府停擺已使航空旅行過於危險，他將不排除關閉整個美國航空系統。

上周五，FAA 表示，在政府停擺期間最糟糕的一天，美國30個最繁忙機場中，近一半面臨空中交通管制員短缺問題，其中紐約機場的缺勤率高達80%。