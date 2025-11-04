美物價居高不下 近6成民眾怪川普

美國總統川普。 (路透)

美國物價居高不下，美國廣播公司、華盛頓郵報和民調 機構Ipsos近日公布最新的聯合民調顯示，有近6成的美國民眾認為這是美國總統川普 的責任，其中高達9成的民主黨 支持者抱持這樣的觀點，相較於僅有2成共和黨支持者這麼認為。

華盛頓郵報4日報導引述民調結果指出，有71%的民眾表示，他們在食品雜貨上的支出比去年高，也有59%的民眾反映他們在水、電、瓦斯等的支出上比去年高；報導並訪問學者指出，雖然美國通膨有降低，但民眾仍面對在食物、能源和醫療照護上面對高物價，尤其對中低收入戶形成壓力。

報導根據今年9月的官方統計指出，美國過去一年來水、電、瓦斯等支出成本成長12%、食品雜貨的價格則成長3%。

針對美國尚未緩解的通膨情況，在10月24日至28日所做的民調顯示有59%的民眾認為物價升高是川普的錯；有92%的民主黨支持者認為是川普的責任，亦有66%的無政黨傾向者ㄖ認為川普應該負責；僅有20%的共和黨支持者認為是川普的錯。

該民調於10月24日至28日進行調查，共訪問全美2725名成年人，抽樣誤差為正負1.9％。