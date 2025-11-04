我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

美物價居高不下 近6成民眾怪川普

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。 (路透)
美國總統川普。 (路透)

美國物價居高不下，美國廣播公司、華盛頓郵報和民調機構Ipsos近日公布最新的聯合民調顯示，有近6成的美國民眾認為這是美國總統川普的責任，其中高達9成的民主黨支持者抱持這樣的觀點，相較於僅有2成共和黨支持者這麼認為。

華盛頓郵報4日報導引述民調結果指出，有71%的民眾表示，他們在食品雜貨上的支出比去年高，也有59%的民眾反映他們在水、電、瓦斯等的支出上比去年高；報導並訪問學者指出，雖然美國通膨有降低，但民眾仍面對在食物、能源和醫療照護上面對高物價，尤其對中低收入戶形成壓力。

報導根據今年9月的官方統計指出，美國過去一年來水、電、瓦斯等支出成本成長12%、食品雜貨的價格則成長3%。

針對美國尚未緩解的通膨情況，在10月24日至28日所做的民調顯示有59%的民眾認為物價升高是川普的錯；有92%的民主黨支持者認為是川普的責任，亦有66%的無政黨傾向者ㄖ認為川普應該負責；僅有20%的共和黨支持者認為是川普的錯。

該民調於10月24日至28日進行調查，共訪問全美2725名成年人，抽樣誤差為正負1.9％。

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美聯航（United Airlines）。示意圖（路透）

筆電掉進機艙縫？美聯航飛羅馬客機 半路返航找筆電

2025-10-29 15:59
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05
隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在南韓大買韓系美妝保養品。（歐新社）

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

2025-10-30 10:48

