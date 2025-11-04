曾為奧克拉荷馬州十大要犯 自導自演遭綁架 性犯罪者逃亡13年落網

奧克拉荷馬州 性犯罪者藍農(Anthony Lennon)潛逃13年後落網，他曾化名就讀紐約州 立大學(SUNY)，並涉嫌在2012年自導自演血腥綁架案，以逃避第二宗刑事起訴。

國家廣播公司新聞網(NBC News)3日報導，奧克拉荷馬州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond，共和黨)宣布，該州「十大通緝犯」之一的藍農在逃亡13年後，10月30日於紐約被捕。

卓蒙德感謝執法單位協力「尋獲並逮捕這名戀童癖嫌犯」，指藍農「長期逃避法律制裁，但現在，他將為自己的行為付出代價」。

現年44歲的藍農2008年首次被定罪，當時因持有兒童色情影像遭控五項罪名。根據法庭紀錄，藍農的友人使用他的電腦時，意外發現多達50GB的兒童性虐影像。藍農於2010年認罪，獲判緩刑。

州紀錄顯示，當局於2012年3月對藍農發布逮捕令，並再度提出八項持有兒童色情影像的指控。

摩爾(Moore)警察局上周表示，在2012年的調查中，警方於藍農住處查獲聊天紀錄、一台桌上型電腦，以及大量存有兒童性侵影像的光碟。

奧克拉荷馬州西區地方法院3日公布的起訴書指出，藍農另被控未依法登記為性犯罪者。起訴書寫道，2012年新案立案後，摩爾市警局請求美國法警(U.S. Marshals)協助追緝藍農下落。

警方當時接獲一通自稱為藍農雇主的旅館業者來電，稱藍農於2012年3月11日至12日夜間失蹤。

起訴書記載，「偵探在現場發現血跡、一隻鞋、一顆襯衫鈕扣、帶血的鞋印，以及旅館收銀機裡遺失的現金。警方勘查現場並訪查藍農親友及鄰居後，認定案情可疑。」

美國法警與摩爾警局在當時的新聞稿中形容，該案現場宛如「精心策畫且血腥的綁架與搶劫案」。

然而，法警調查後發現，案發現場是藍農刻意布置的假象，且他在失蹤前一天已將銀行帳戶內的存款全數提領一空。

經過多年追查，相關線索陸續浮現。起訴書指出，2020年藍農的亞馬遜(Amazon)帳戶在北卡羅來納州 出現活動紀錄，他曾將一個手機充電器加入購物車；2022年，亦有人在達拉斯地區目擊長相類似藍農的男子。

文件顯示，藍農利用假名申請州身分證與出生證明，並以化名入學、嘗試多次以假身分申請護照。美國法警表示，他一直以「賈斯汀‧菲利普斯」(Justin Phillips)的名義居住在紐約州，他後來因為使用假名遭捕並接受訊問，指紋比對確認其真實身分為藍農。

紐約州立大學發言人證實，賈斯汀‧菲利普斯去年秋季就讀工程學系，「這名學生因為在奧克拉荷馬州以另一身分犯罪，上月30日遭逮捕，即起永久禁止進入校園」。