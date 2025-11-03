前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
氣候社運人士馬丁(Tim Martin)與喬安納‧史密斯(Joanna Smith)前年涉嫌以顏料破壞當時在華府國家藝廊(National Gallery of Art)展出的法國藝術家竇加(Edgar Degas)雕像展示櫃並在其底座塗鴉，馬丁3日被法官判處18個月徒刑。

紐約時報」報導，歐美博物館近年發生多起破壞藝術品表達環保訴求的抗議活動，馬丁與同夥喬安納‧史密斯(Joanna Smith)2023年對竇加19世紀雕塑作品「14歲的小舞者」(Little Dancer Aged Fourteen)的展示櫃塗抹顏料，盼藉此喚醒人們對氣候變遷議題的關注。

馬丁與史密斯在遊客聚集圍觀後，將黑色和與紅色的顏料塗抹在藝術品的防護玻璃周圍，並在展示櫃基座以手指畫出松樹等大自然相關圖樣。

史密斯早在2023年認罪，被判處60天徒刑。

今年4月，哥倫比亞特區地方法院的陪審團裁定，56歲的馬丁犯下共謀危害美國罪，以及損害國家藝廊展覽罪。

聯邦法院法官傑克遜(Amy Berman Jackson)考量馬丁自審判結束後已入監數月，對他處以18個月徒刑。

此外，法官下令馬丁與史密斯支付4000多元，修復遭破壞雕塑的展示櫃及其基座。

馬丁的律師伊莉莎白‧穆林(Elizabeth Mullin)對於判決結果不予置評，辯方在法庭文件中表示，馬丁目前「致力尋找其他合法途徑，表達他對氣候變遷的充分關切」。

