85歲裴洛西想退休了？傳不再競選連任

編譯莊瑞萌／即時報導
國會傳出民主黨前眾院議長裴洛西即將退休，不再尋求連任加州舊金山國會議員的消息。(美聯社)
國會再度傳出消息，眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)準備宣布不再尋求連任，不過多名消息人士強調，這項決定完全取決於她本人，在正式宣布之前，外界的各種傳聞都只是猜測。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，熟悉裴洛西的消息來源指出，未來幾周她的重心仍放在加州的選區重畫事務上，預計會在4日選舉之後對自己的政治前途做出宣布。不過，裴洛西的發言人克雷格(Ian Krager)並不願證實裴洛西是否會競選連任或在任期結束之後退休。他在X平台上貼文表示，「裴洛西議長目前全心投入爭取加州「贊成50號提案」(Yes on 50)投票取得勝利，有關她之後規畫的任何討論，全是臆測，」他隨後又補上一句，「知者不言，言者不知。」

一名消息人士也淡化近期有關裴洛西退休的傳聞，強調現年85歲的裴洛西早已有自己的規畫，日後會在適當時間親自向外界說明。當被問及裴洛西可能退休一事，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)僅回應說，「最終我們會等她自己做出決定，除此之外無需多說了。」

加州的候選人登記截止日期是在2026年3月6日，另一位民主黨人、州參議員威善高(Scott Wiener)目前則已表態將參選裴洛西的選區，但正式登記日期要到2026年2月9日才會開放。

自從2023年卸下民主黨眾院領袖職位後，裴洛西仍持續在黨內扮演關鍵角色，其中特別是她施展強大影響力，迫使前總統拜登退出2024年連任競選並支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)擔任民主黨總統候選人，也因此讓她與拜登家族之間出現嫌隙。

身為民主黨內最擅長募款、也被視為當代最具影響力的議員，裴洛西在擔任黨領袖期間共募得超過10億元政治獻金。

去年，她在盧森堡出訪期間因為跌倒而接受髖關節置換手術，經歷數月穿著球鞋走遍國會山莊後，這位老將如今又重新穿上她標誌性的高跟鞋投入議場工作。

