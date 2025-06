波特蘭機場評鑑全國第一 美輪美奐讓人不介意飛機誤點

波特蘭機場檔案照。(記者顏伶如╱攝影)

華盛頓郵報 根據2300名旅客問卷調查、Yelp評價網站45萬多則評鑑,彙整選出過去一年全美最棒50個機場排行榜,波特蘭國際機場(Portland International Airport,PDX)名列第一。報導指出,走進波特蘭機場航廈讓遊客讚嘆彷彿置身大自然,挑高木材屋頂有著可以自然採光的天窗,陽光灑在橡木地板上,還有真實樹木以及播放天然景色的大型影片放映牆,美輪美奐的舒適環境讓人不介意班機誤點。

(取自Facebook/Portland International Airport,This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

波特蘭機場受到旅客喜愛的亮點,還包括有22個座位的微型電影院 ,播放著美國西北部太平洋沿海地 區藝數家的短篇作品,C航廈則走復古風。

航廈裡有類似體育館裡的階梯式原木長椅,乘客可以從E航廈遠眺胡德山(Mount Hood)景色,雖然全部施工要到明年才完成,但目前裝潢成果已散發平日在機場難得一見的悠閒氣氛。

波特蘭機場裡的餐廳物價並沒有比波特蘭其他餐廳來得貴,旅客可以放心以當地一般價格品嚐「藍星甜甜圈」(Blue Star Donuts)的蜂蜜薰衣草甜品,或在「忠誠軍團啤酒館」(Loyal Legion Beer Hall)嘗試酸啤酒。

長灘機場(Long Beach Airport,LGB)排名第二,與波特蘭機場一樣也是剛剛經過裝修。

重新裝潢後,機場航廈裝飾充滿藝術風格,有對外開放的休息區,展示由150萬片瓷片組成的「工作進展管理局」(Work Projects Administration)馬賽克鑲嵌畫。

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport,DCA)在排行榜名列第三。旅客通過安檢之後,經過寬闊的國家大廳(National Hall),便可以欣賞到全美最佳的機場景觀之一,波多馬克河(Potomac River)、華盛頓紀念碑(Washington Monument)以及傑弗遜紀念碑(Jefferson Memorial)盡收眼底。