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太浩湖船難死者 包括DoorDash高層主管

不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

太浩湖船難死者 包括DoorDash高層主管

記者顏伶如／即時報導
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送餐平台DoorDash37歲高層主管喬許‧皮克斯(中)與父母合影。(美聯社)
送餐平台DoorDash37歲高層主管喬許‧皮克斯(中)與父母合影。(美聯社)

加州太浩湖(Lake Tahoe)21日大雷雨導致巨浪造成一艘遊艇翻覆，加州埃爾多拉多郡(El Dorado County)警長辦公室24日確認8名罹難者身分，其中5人來自加州，3人來自紐約，年齡都在60歲以上，最年輕的死者是來自舊金山的送餐平台DoorDash37歲高層主管喬許‧皮克斯(Josh Pickles)。

DoorDash財務長伊努卡達(Ravi Inukonda)對今日美國報發表聲明表示，皮克斯遭遇船難意外而喪生，讓同事深感悲痛。聲明指出，皮克斯熱愛團隊，對同僚帶來啟發，在DoorDash服務將近7年，熱忱感染了身邊周圍所有人。

皮克斯的73歲父親泰瑞‧皮克斯(Terry Pickles)、71歲母親寶拉(Paula Bozinovic)也雙雙罹難。皮克斯的72歲舅舅巴爾斯(Peter Bayes)也在死亡名單上。

紐約時報報導，皮克斯帶著親友搭乘自家遊艇出航慶祝母親71歲生日，皮克斯的37妻子因為要照顧剛出生7個月的女兒而留在家裡。

原本晴朗的天氣，21日下午突然轉為強烈雷雨，湖面掀起8呎巨浪。一行人搭乘皮克斯擁有的27呎的金色克里斯-拉夫特(Chris-Craft)遊艇翻覆，眾人紛紛落入太浩湖南邊的冰冷湖水。另外5名死者都是皮克斯邀請參加慶生派對的賓克。

代表皮克斯家族對媒體發言的親友代表辛格爾(Sam Singer)說，皮克斯有豐富的駕船經驗，不過這艘遊艇去年只開過兩次，這次是本季頭一次下水。

辛格爾說，皮克斯妻子蘇格-卡爾賈德(Jordan Sugar-Carlsgaard)是Airbnb高層助理，皮克斯夫妻與北加州科技界許多家庭一樣，在舊金山灣區與太浩湖附近都有房子。

加州 DoorDash 舊金山

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