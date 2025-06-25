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不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

PwC調查：不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

編譯任君翔／綜合外電
最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，多數美國家庭預計不會減少開學相關用品的開銷。(美聯社)
最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，多數美國家庭預計不會減少開學相關用品的開銷。(美聯社)

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的9月開學季，多數美國家庭不會減少相關用品的開銷。

據PwC針對近2,000名家長進行的調查，近四分之三的受訪者表示，今年秋天的開學季，預計花費將與去年一樣或更多；超過三分之一的家長，甚至預期消費將會比去年更高。幾乎沒有跡象顯示，「通膨疲勞」削弱需求。

PwC美國零售部門主管派德森（Kelly Pederson）說：「其中有許多都是必需品。他們知道必須取得特定的書、特定的學校用品，或需要提供給孩子科技產品。」她也說，調查結果指出，儘管消費者為價值導向；但開學購物是年年必需的開銷，免於相關影響。

開學季的購物據點中，沃爾瑪（Walmart）及目標百貨（Target）已表示計劃調漲部分價格，而百思買（Best Buy）則已經上調某些產品價格。

該項調查也指出，四分之一的父母計畫花費超過500美元購買科技產品，顯示科技成了許多家庭的必需品。而且兩成家長打算用人工智慧（AI）工具，尋找網路特價品。

然而，對於要節省開學季支出的消費者來說，前兩大減購商品預計是科技產品及服飾；42%的受訪者，預計在科技方面的開支少於50美元，但書籍與上學用品這類必需品，縮減情況較不明顯。

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