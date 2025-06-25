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佛州蓋無證移民拘留中心 以沼澤、鱷魚發揮嚇阻效果

記者顏伶如／即時報導
佛州大沼澤地(Everglades)將用來興建無證移民拘留中心。(美聯社)
佛州大沼澤地(Everglades)將用來興建無證移民拘留中心。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，佛州大沼澤地(Everglades)本周開始興建無證移民拘留中心，當地官員聲稱憑藉大自然的力量就能達到低成本、高效率的嚇阻效果。共和黨籍佛州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)形容這座設施為「鱷魚惡魔島」(Alligator Alcatraz)。

烏特邁爾23日接受保守派名嘴強生(Benny Johnson)訪問時說，類似重型帳篷與拖車的建築設施很快就可以興建完成，預計7月第1周就能收容遭到拘留的無證移民，拘留中心裡將有國民兵進駐。

移民拘留中心建造地點位於佛州大沼澤地一個鮮少使用的飛機跑道上。覆蓋佛州南部大部分地區的大沼澤地，有著廣大面積的濕地、沼澤，是各式各樣野生動物的棲息地，包括數百種鳥類、山貓(bobcats)、美洲豹、鱷魚、短吻鱷。

烏特邁爾日前在社群媒體X的聲明影片中說，在佛州大沼澤地蓋拘留中心不必花太多錢，「如果有人逃跑，外面幾乎什麼都沒有，只有鱷魚跟蟒蛇等著他們而已」。

他說，興建於佛州大沼澤地的臨時拘留中心面積39平方哩，座落於總長1萬1000多呎的跑道上，可以容納1000多個床位，啟用之後將成為落實川普總統大規模遣返計畫的「一站式服務店」(one-stop shop)。聲明影片裡有鱷魚在水中的畫面。

臨時拘留中心的興建地點是「戴德-科利爾訓練與過渡機場」(Dade-Collier Training and Transition Airport)跑道，烏特邁爾表示，戴德-科利爾是一座老舊、幾乎已經荒廢的機場設施，就在佛州大沼澤地的中心地帶。

「戴德-科利爾訓練與過渡機場」位於邁阿密商業區西邊約36哩，距離大沼澤地國家公園(Everglades National Park)僅6哩。

國土安全部資深官員說，大沼澤地移民拘留中心啟用之後，佛州政府每年開銷約4億5000萬元。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)民主黨籍郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)則對大沼澤地興建移民拘留中心持保留態度。她說，拘留中心規模龐大恐將對大沼澤地環境帶來衝擊，雖然州長有權宣布全州進入緊急狀態並命令政府機關配合行動，但迅速興建的手段卻讓計畫失去接受充分審查(due diligence)的機會。

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