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WSJ獨家：近200萬學貸借款人 7月恐面臨薪資扣押

記者顏伶如／即時報導
教育部恢復學貸催收。(路透)
教育部恢復學貸催收。(路透)

華爾街日報24日獨家報導，將近200萬學貸借款人今夏恐將面臨薪資扣押。新冠疫情時期的暫停償還學貸寬限措施已經結束，教育部恢復學貸催收，信評機構環聯資訊(TransUnion)估計，大約200萬學貸借款人7月將被宣告貸款違約(default)，薪水遭到扣押。

教育部先前已經呼籲學貸借款人要注意恢復還款，否則將有嚴重後果。根據統計，全國大約有4300萬名學貸借款人，總計積欠學貸超過1.6兆。

環聯資訊指出，疫情期間的學貸寬限計畫結束之後，學貸償還拖欠超過90天的借款人將近600萬人，其中三分之一今年7月就會被宣告違約，薪水開始被政府扣押。環聯資訊5月初估計可能面臨薪資扣押的人數為120萬人，但最新報告增加到200萬人。

薪資扣押將持續到所有學貸都償還完畢或違約狀態解除為止。學貸借款人薪資當中最高幅度15%可能遭到自動扣押。

根據環聯資訊報告指出，大約100萬名學貸借款人將於8月違約，另外200萬人9月也將違約。借款人逾期270天沒有還款，便進入違約狀態。

環聯資訊消費者借貸部主任特布爾(Joshua Turnbull)說，某些借款人可能與學貸機構磋商時遇到問題，某些借款人則是手頭不便，無力償還學貸。

教育部今年5月恢復向違約借款人催收，對借款人寄發通知指出，如果未能償還學貸，從6月開始退稅、聯邦福利都可能被扣押。

拜登政府在2023年為學貸借款人提供12個月緩衝期(on-ramp period)，學貸償還拖欠不會導致信用評分降低，但緩衝期已於2024年秋季結束。

環聯資訊報告指出，緩衝期結束後被列為學貸拖欠(delinquency)的借款人，信用評分(credit scores)平均恐將降低60分。

學貸 教育部 疫情

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