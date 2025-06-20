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新州法官令國安部立即釋放哥大反戰示威學生哈利勒

新華社華盛頓6月20日電
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紐約抗議者要求釋放因參與校園反戰示威而被捕的哥倫比亞大學研究生馬哈利勒。（路透檔案照）
紐約抗議者要求釋放因參與校園反戰示威而被捕的哥倫比亞大學研究生馬哈利勒。（路透檔案照）

新澤西州一名聯邦法官20日作出裁決，要求政府釋放因參與校園反戰示威而被捕的哥倫比亞大學研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）。

新澤西州聯邦地區法官法比亞茲（Michael Farbiarz）20日下令國土安全部立即釋放哈利勒。法比亞茲說，羈押一名沒有刑事記錄、未被控暴力行為的合法居民「極不尋常」，政府未能提供足夠依據支持繼續羈押的正當性。

白宮對法比亞茲的裁決表示譴責，稱哈利勒危害美國「外交政策利益」，政府計劃上訴並最終將其驅逐出境。

哈利勒於今年3月初被美執法部門拘捕。他去年曾參加在哥大校園內舉行的支持巴勒斯坦、反對以色列對加沙地帶採取軍事行動的示威活動。哈利勒有美國永久居民身份，他被拘捕後引發美國各界高度關注。

2023年10月以色列與哈瑪斯爆發新一輪大規模衝突。美國多地高校去年掀起反對以色列在加沙地帶軍事行動、聲援巴勒斯坦並呼籲停火的校園示威浪潮。特朗普政府指責各高校縱容校內「反猶」情緒蔓延，明確表示將對參與抗議的外籍學生施以處罰乃至驅逐出境。美國媒體指出，美國移民執法部門的系列行動引起國際學生的擔憂，尤其是那些參與過支持巴勒斯坦示威活動的國際學生。

哈利 新澤西州 巴勒斯坦

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