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天災重創後社區重建 原來的居民住不起了

記者顏伶如／即時報導
颶風麥可重創佛州巴拿馬市。（美聯社）
颶風麥可重創佛州巴拿馬市。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)19日分析，受到天災重創之後社區重建變得更高檔、更精緻，某些原本居民反而變成住不起而被迫離開，受到颶風侵襲的佛羅里達州巴拿馬市(Panama City)、遭受野火肆虐的加州天堂鎮(Paradise)都是實例，大西洋沿海地區颶風季節來到，美西地區則進入野火季節，類似狀況恐將在其他城市出現。

佛州巴拿馬市2018年受到颶風麥可(Hurricane Michael)重創，重建之後煥然一新，市中心區老舊屋舍變成精品店、釀酒廠，房屋比過去更精美，房價更高，居民比以往更有錢。

相隔2000哩之遙的加州天堂鎮，2018年被坎普山火(Camp Fire)燒得面目全非，較低收入居民受災之後被迫搬走，社區重建之後房價走高，遷入族群普遍較為富裕。

報導指出，巴拿馬市與天堂鎮正是極端天候之下美國越來越常見的循環實例，遭受天災侵襲的社區，重建之後變得更富有、排他性更強。經常出現颶風的美國南部，常有龍捲風的中西部，野火頻傳的西部，如今都漸漸落入經濟衝擊的相同命運。

災後重建要面對繁瑣官僚手續，還要因應失業帶來的打擊，較低收入居民通常處境更加困頓。天災之後，租屋族在因為房舍毀壞而面臨逼遷，卻因為租屋市場供應變少，對於房租上漲感到吃不消。天災過後，地方政府為房屋設施訂定趨於嚴格的安全標準，但擁有房子的低收入民眾經常無力支付讓房屋符合新規的整修開銷，甚至買不起完善的房屋保險。

「氣候士紳化」(climate gentrification)如今成為熱門研究主題，探討氣候變遷與天然災害如何讓低收入民眾被迫遷離，讓高收入民眾展開社區重建並且遷入。

今年稍早公布的一項天堂鎮野火調查報告指出，10億多元的聯邦援助原本要用來協助災後復原，結果卻助長了人口流離失所以及社區士紳化，只有具有社會優勢的舊居民以及新居民有機會返回家園以及重建。

2020年公布的龍捲風重大風災調查報告指出，30年來出現龍捲風重大災情的社區，經過災後重建紛紛變得白人人口增加，以富人居民居多。

佛州婦人卡莉‧索瑟姆(Carly Sostheim)與丈夫原本就住在巴拿馬市，麥可風災之後發現中產階級社區港灣區(Cove)許多受損房舍值得購買，裝修、翻新之後可以轉賣或出租。索瑟姆夫妻7年來總共收購13棟房子，包括一棟只花6萬元就買到的房子。

低收入 颶風 龍捲風

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