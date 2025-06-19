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美國務院否認撤僑 在以色列的美國學生自行設法離開

編譯陳韻涵／即時報導
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圖為以色列大城特拉維夫遭伊朗飛彈攻擊。（路透）
圖為以色列大城特拉維夫遭伊朗飛彈攻擊。（路透）

以色列伊朗交戰情勢升溫，美國駐以色列大使館於當地時間19日發布的公告澄清暫無撤僑計畫，但部分美國公民已自行設法離境。

川普總統美東時間18日表示，尚未決定美軍是否加入以色列對伊朗的攻擊行動。

消息人士告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，川普已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫未下達最終命令，希望觀察伊朗當局會否放棄核子計畫。

CBS報導，美國駐以色列大使館18日宣布，正在為希望離開以色列的美國公民安排撤離(evacuate)航班和遊輪。

不過，美國國務院稍後改口表示，「尚無協助美國公民離開(depart)的公告」。

美國駐以色列大使館19日透過官網發布的「安全警示」(Security Alert)寫道，館方目前沒有協助個別美國公民離開(depart)以色列的公告。

使館重申，國務院持續規畫緊急措施，協助美國公民離開危機地區(crisis areas)，並呼籲美國公民登記加入「智慧旅客註冊計畫」(Smart Traveler Enrollment Program)，以便接收最新通知與指示。

館方表示，以色列大城特拉維夫(Tel Aviv)附近的班古里昂機場(Ben Gurion Airport)，截至當地時間19日清晨仍關閉，沒有商業航班或包機從該機場起降，以色列的海港也未開放。

CBS報導，在以色列的美國學生對於必須提早離開以色列感到無奈，有人已循陸路或海路離開，但也有人不想走。

密西根大學(University of Michigan)三年級學生茱利亞‧柯恩(Julia Cohen)參加「Birthright Israel Onward」計畫，5月甫與數百名大學生一同抵達以色列，該計畫為猶太裔提供在以色列實習的機會和獎學金。

茱利亞嚮往遊學以色列多年，歷經溝通與討論，她的父母4月決定支持女兒的決定。

以伊衝突爆發後，茱利亞的母親瑪妮‧柯恩(Marnie Cohen)表示，女兒已移動到以色列南部的一家酒店。

瑪妮表示，「學生在特拉維夫的防空洞之間奔波」，她已為女兒訂好從特拉維夫飛往巴塞隆納的機票，再從西班牙轉飛美國。

瑪妮表示，以色列關閉領空後，參與Birthright Israel Onward計畫的約300名至400名學生從特拉維夫離開，家長也開始設法讓孩子離開以色列；報導指出，尚不清楚有多少學生目前在以色列。

Birthright的目標是每年帶領5萬名猶太裔青年到以色列，其中一部分的人參加「Birthright Israel Onward」計畫。

瑪妮表示，女兒知道以色列有危險，但她不想離開，她的室友已前往約旦，再從約旦首都安曼(Amman)飛往美國，另有人搭船前往附近的賽普勒斯，在當地等待航班。

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