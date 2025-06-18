川普將再簽行政命令 3度讓TikTok在美繼續營運

美國總統川普本周將再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家，並在談判期間可以繼續在美國營運，這是他第3度延後對這款廣受歡迎應用程式（App）的禁令。路透

白宮 表示，美國總統川普 本周將再寬限90天，讓TikTok 尋找非中國買家，並在談判期間可以繼續在美國營運，這是他第3度延後對這款廣受歡迎應用程式（App）的禁令。

彭博報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在一份聲明中表示：「正如川普總統多次強調的那樣，他不希望TikTok被關停。此次延期將持續90天，政府將在此期間努力推動協議的達成，以確保美國人民可以繼續使用TikTok，並確信他們的數據獲得安全保障。」

川普的最新寬限期將透過行政命令的形式發布，給予字節跳動額外3個月的時間，在上次寬限期的6月19日截止日期之後，繼續推進出售TikTok美國業務的進程。

川普在去年總統大選期間相當倚重社群媒體，他曾表示喜歡這款短影音平台。今年1月，川普在上任後不久首次延長了TikTok的出售期限，並在4月再次延期。他的最新舉措可能會引發外界對其合法性的質疑。根據「不賣就禁」法律，如果TikTok在達成協議方面取得「重大進展」，總統可以給予「一次性」多達90天的延期。

新的寬限期也再度為TikTok在美國的營運提供了一線生機，美國一直聲稱該應用會引發國家安全擔憂。對自詡為「談判高手」的川普而言，這次寬限期為他爭取更多時間去促成一項複雜的協議。該協議既需要美國買家的參與，也需得到中國的批准。