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伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

專家：川普若攻擊伊朗等於打開「潘朵拉的盒子」

記者顏伶如／即時報導
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美國如果攻擊伊朗，彷彿打開「潘朵拉的盒子」(Pandora's box)，沒有人知道後續如何發展。（路透）
美國如果攻擊伊朗，彷彿打開「潘朵拉的盒子」(Pandora's box)，沒有人知道後續如何發展。（路透）

有線電視新聞網(CNN)18日報導，獨立跨國智庫「歐洲對外關係委員會」(European Council on Foreign Relations，ECFR)資深政策研究員艾莉·格蘭馬耶(Ellie Geranmayeh)說，川普總統對於以色列伊朗衝突面臨棘手抉擇，必須在外交斡旋或主動發動戰爭(a war of choice)之間二選一。

她說，遇到類似情況時，領導人都要做出選擇，川普過去曾在可能與伊朗爆發戰爭之際決定退步，現在也可能做出相同決定。

格蘭馬耶指出，倘若川普攻擊伊朗核子設施，伊朗將解讀為美國已經宣戰。

她表示，美國如果攻擊伊朗，彷彿打開「潘朵拉的盒子」(Pandora's box)，沒有人知道後續如何發展。她說，如果跟伊朗爆發衝擊，川普極可能將賠上總統任期的所有剩餘時間。

她說，從伊朗角度來看，「投降絕對不是選項之一」。她表示，伊朗明白在軍事層面並無勝算，但伊朗會想辦法確保自己不要淪為這場衝突的唯一輸家。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)18日在預錄影片中說，德黑蘭官員跟美國針對核濃縮計畫進行間接磋商之際，以色列卻發動突襲。他說，以色列要靠美國盟友介入處理，意味著「猶太復國主義政權的軟弱無能」。

哈米尼說，伊朗將持續強力反擊，回擊行動已經削弱敵人。

以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)18日表示，以色列空軍正在轟炸德黑蘭的伊朗軍事設施。

伊朗 以色列 川普

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