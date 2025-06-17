參院版本預算法案 進一步砍白卡經費、擴大工作要求

參院版本預算法案擴大到兒女年齡已超過14歲的身體健全白卡參加者家長，規定每周必須工作或社區服務20小時。圖為一個指示牌指引訪客前往醫院的財務服務部門。(美聯社)

眾議院5月底通過「大而美法案」後送交參議院審議，參議院財政委員會(Senate Finance Committee)16日公布參院 版本草案，其中針對俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，比眾院 版本法案刪減更多預算。共和黨 目標是讓法案趕在7月4日之前在國會通過，送交川普總統簽署，但紐約時報分析，參、眾兩院對法案看法嚴重分歧，能否依照時間表通過立法，出現變數。

對於前總統拜登任內推出的乾淨能源抵稅(clean-energy tax credits)福利，參院版本法案比眾院版本給予更緩慢、更緩和的逐步廢除(phasing out)時程，但對白卡計畫則採取更廣泛、更深入的預算刪減，好讓政府開支平衡。

舉例來說，眾院版本法案對沒有兒女的白卡計畫成年人參加者祭出工作要求的新規，法案允許所有育有兒女的白卡家長得以豁免工作要求，但參院版本計畫則把必須符合工作要求的對象，擴大到兒女年齡已超過14歲的身體健全白卡參加者家長，規定每周必須工作或社區服務20小時。

參院財政委員會主席、共和黨愛阿華州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)在聲明中說，參院版本法案避免4兆餘元的加稅，還能讓2017年川普減稅法案變成永久化。

紐約時報分析，法案經過參院修改之後，最後能否在眾議院通過，困難度儼然提高。眾院議長強生(Mike Johnson)以1票之差讓法案終於表決通過後，多次呼籲參院同僚不要對法案做出大幅修改，因為共和黨在眾院僅享些微領先的席次差距。

眾院5月22日通過的法案當中，州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)上限從目前的1萬元調高到4萬元，2025報稅年度就會生效。這項條款獲得出身「藍州」高稅州的共和黨眾議員支持。

然而，參院版本法案則把州稅與地方稅抵扣上限維持在目前的1萬元，共和黨目前並沒有出身「藍州」高稅州的共和黨參議員。華爾街日報(WSJ)分析，共和黨參院黨團普遍認為，SALT上限保持1萬元是聯邦政府獲得稅收的管道。