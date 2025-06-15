「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光

博爾特的室友卡爾森(中)與媒體交談。(路透)

紐約郵報(New York Post)15日報導，明州 議員槍殺案嫌犯博爾特(Vance Boelter)的室友卡爾森(David Carlson)表示，博爾特在周六血案發生數小時後傳簡訊給他，說他命不久矣。

卡爾森說，博爾特在周六約清晨6時傳訊息給他，當時州眾議員 霍爾曼(Melissa Hortman)及其丈夫已遭殺害，州參議員 霍夫曼(John Hoffman)及其妻子也遭槍擊。

根據當地媒體KARE電視台報導，博爾特傳給卡爾森及另一名朋友的簡訊中說，他命不久矣，他愛他們。

卡爾森念出簡訊的內容：「大衛和朗，我愛你們。我做了一些選擇，你們對這些事一無所知，但我很快就會離開，可能馬上就會死了，我只是想讓你們知道我愛你們兩個，很遺憾事情變成這樣。」

簡訊還寫道：「我不想多說，以免讓你們捲入其中，因為你們真的什麼都不知道。但我愛你們，我對於帶來的麻煩感到很抱歉。」

卡爾森在收到簡訊後隨即報警，擔心博爾特可能自殘。

59歲的卡爾森說，他從四年級就認識博爾特，難以相信老朋友竟涉入如此殘忍的殺人案件。

「他不是一個充滿仇恨的人，」卡爾森說，「但他確實需要幫助。」

卡爾森表示，博爾特曾參與多項雄心勃勃的創業計畫，包括近衛保全公司(Praetorian Security Company)和紅獅集團(Red Lion Group)，其中紅獅集團總部位於非洲剛果，博爾特擔任執行長，但他正陷入財務困境。

卡爾森說：「他一直在尋找出路，也許最後真的走投無路，就選擇以某種『壯烈』的方式結束一切。我完全不知道他在想什麼。」

當被問到博爾特的政治立場時，卡爾森表示，儘管他曾是民主黨籍州長華茲(Tim Walz)任命的職員，但他投票給川普總統。不過，卡爾森也表示他對於博爾特在州內政治上的想法並不了解。

他說，博爾特雖然反對墮胎，但並沒有激進到可能為此行凶的程度。

「那並不是他的全部，」卡爾森說，「我指的是，他的人生不只有這件事。他也會談其他話題。」

他表示，博爾特一周只在明尼阿波利斯北區的這棟房子住幾天，警方周六持搜索令進屋時，他人並不在家。

博爾特已婚，有五名子女，他的妻子珍妮‧博爾特(Jenny Boelter)是近衛保全公司的總裁及執行長，警方昨日攔下她駕駛的車輛，在車內搜出武器、彈藥、現金與護照，車上還有三名親屬。

她被偵訊二至三小時後獲釋，目前未受到指控。

警方於昨日凌晨2時8分接獲報案趕往參議員霍夫曼的住處，凌晨3時35分抵達眾議員霍爾曼的住家，在現場與博爾特交火，博爾特從屋子後面逃走。