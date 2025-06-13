快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)13日報導，根據理財機構「西北互惠」(Northwestern Mutual)調查研究，屆臨退休 年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級，想擁有舒適退休生活的民眾不妨參考126萬元這個「神奇數字」(magic number)。

報導指出，屆臨退休民眾查看個人淨資產(net worth)在同齡族群的比較，對於退休之後的長期財務規畫可以獲得實際概念，了解自己晚年生活型態大致如何。

美國民眾平均估計的退休年齡為66歲，65歲以上民眾可以參加俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)，「西北互惠」調查是以65歲到69歲年齡民眾家庭淨資產為研究目標。淨資產的定義是所有擁有資產扣除負債之後的餘額。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve)2022年消費者財務調查(Survey of Consumer Finances，SCF)數據，「西北互惠」將屆臨退休年齡家庭財富分成六個等級：

＊財務脆弱(Financial vulnerable)：家庭淨資產6萬9500元以下

同齡族群財富排行榜上，家庭淨資產6萬9500元以下民眾位居最尾段25%，高度依賴社會安全網計畫例如社安金、紅藍卡過日子，禁不起財務衝擊。

＊中下階級(Lower middle class)：家庭淨資產6萬9500元以上，39萬4300元以下

根據聯準會數據，65歲至69歲民眾家庭淨資產中位數(median net worth)為39萬4000元。這個族群雖不至於財務脆弱，但距離舒適過退休生活卻有遙遠距離，必須精打細算控制家計。

＊穩固中產階級(Solidly middle class)：家庭淨資產39萬4300元以上，116萬元以下

這個區段的民眾在同齡族群排行榜位於中上段的50%到75%之前，生活較為舒適，但如果絕大多數資產綁在不動產，例如房子或私人生意，就必須為晚年生活開闢金流收入來源，也要維持保守的花錢習慣，以免退休資金用罄。

＊中上階級(Upper middle class)：家庭淨資產116萬元以上，290萬元以下

報導指出，位於這個區段的民眾算是「正式屬於中上階級」，有可能達成了對絕大多數美國人來說能過舒適退休生活的「神奇數字」目標。中上階級幾乎可以確定過著舒適退休生活，但可能陷入生活型態通膨(lifestyle inflation)、產生不必要的揮霍，財務安全受到破壞。

＊富裕(Affluent)：家庭淨資產290萬元以上

65歲至69歲民眾在同齡族群財富排行最前段10%，可以稱為富裕家庭。這些退休族經常是銀行家、律師、企業總裁或企業負責人，習慣於高消費生活，花錢不受限制。如果要進入這個區段，必須長年努力儲蓄、審慎投資。

＊頂端1%(Top 1%)：家庭淨資產2170萬元以上

報導指出，同齡族群只有1%家庭淨資產達到2170萬元以上的門檻。頂端1%民眾對退休生活的思考重點通常在於財產分配、如何節稅以及遺產安排。