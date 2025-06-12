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政府拘留哥大挺巴外籍生哈利勒 法官判無正當性

中央社紐約11日綜合外電報導
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哥倫比亞大學反以挺巴外籍生哈利勒。(美聯社)
哥倫比亞大學反以挺巴外籍生哈利勒。(美聯社)

法官11日裁決，川普政府以損害美國外交政策利益為由而拘留哥倫比亞大學學生、挺巴勒斯坦人士哈利勒的作法不具正當性，但法官並未下令立即放人。

路透報導，新澤西州聯邦地區法院）法官法比亞茲（Michael Farbiarz）指出，他的裁決將於美東時間13日上午9時30分生效，以便給予政府上訴的機會。

法比亞茲在判決書中寫道，川普政府依據美國移民法中一項幾乎不曾引用的條款拘留哈利勒（Mahmoud Khalil）並且試圖將他驅逐出境，此舉侵犯他的言論自由權。該條款賦予國務卿驅逐任何非美國公民的權力，只要此人在美國的存在被認定有悖於美國外交政策的利益。

法比亞茲寫道：「請求人的生涯和聲譽正受到損害，他的言論也受到壓制…這構成無法彌補的傷害。」

法官還禁止川普政府以哈利勒的存在據信不利於美國外交政策為由而將他驅逐出境。

國務院和司法部都沒有立即回覆置評請求。

國務院撤銷哥倫比亞大學（Columbia University）研究生哈利勒的綠卡後，他於3月8日被捕，一直被關押在路易斯安納州。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列而引爆加薩戰爭，美國大學校園掀起一波挺巴勒斯坦的抗議活動。川普重返白宮後試圖驅逐參與示威活動的外國學生，哈利勒是已知因而被捕的首名外籍生。

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