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中國駭客再進化 假借App故障滲透美官員手機

編譯潘勛／即時報導
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美國一些與中國有關的政府官員、政治人物的手機，不約而同被駭客入侵。(美聯社)
美國一些與中國有關的政府官員、政治人物的手機，不約而同被駭客入侵。(美聯社)

網路安全專家已發現，自去年下旬直到今年，一種極為異常的軟體故障，只影響聯邦政府員工、政治人物、科技及新聞工作者，這種軟體故障隱約透露很精密的中國網路攻擊，手機用戶連點選一下的動作都沒有，駭客就已滲透進手機。

美聯社報導，駭客們沒留下自己身分的線索，只是網安機構「iVerify」調查員發現：被害人有些共同點，就是都任職於中國政府感興趣的領域，還有過去都被中國駭客鎖定。

外國駭客愈來愈從美國人的手機、其他行動裝置，以及上頭使用的應用程式(App)下手，視其為美國網路安全薄弱的一環。國家安全及科技專家指出，與中國軍方、情報機構有關的駭客組織鎖定美國要人的手機，深深滲透進入電傳網絡。目前可知這些行動裝置、App有多麼脆弱，安全防護出錯，敏感資訊被曝光的風險很大，也讓美國利益攤開來，面對網路攻擊。

iVerify營運長柯爾(Rocky Cole)表示，現在這個世界可以說處於行動網安危機，沒人很注意到手機。

美國官方去年12月警告說，中國有個規模很大的駭客活動，藉由相關管道，得知一些美國人的簡訊及電話交談。

聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)表示，中方有能力即時監聽手機通話、閱讀簡訊。

中國駭客也想取得管道，窺探2024年川普與競選搭檔范斯使用的手機。

中國政府否認網路間諜行為的指控，另譴責美國自己搞網攻活動；美國使用國家安全為藉口，向中方組織祭出制裁，不讓中方科技公司取得全球市場。

中國外交部發言人林劍最近在記者會上，回應美國中央情報局(CIA)努力想招募中方線民的問題時指出，美方長期以來動用各種可恥的手段，想偷竊其他國家的機密。

美國情報官員則說，中國對美國的經濟、政治利益，造成持久、重大威脅，而且中國能駕馭網路攻擊的種種工具：線上宣傳戰以及散播假消息、人工智能及網路偵監、間諜行為，一旦爆發任何軍事衝突，可取得重大優勢。

駭客 間諜 App

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