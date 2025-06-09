借重DOGE科技專長 社安局新局長：將簡化任務提升效率

社會安全局新任局長比西尼亞諾。（美聯社）

華爾街 日報(WSJ)9日獨家報導，5月7日宣誓就職的社會安全局(Social Security Administration，SSA)新任局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)日前接受訪問時說，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)雖然離開川普總統核心圈，但馬斯克率領的政府效率部(DOGE)將對社會安全局改革帶來重大影響。

比西尼亞諾說，社會安全局將成為「以數位為優先的機構」(digital-first organization)，讓任務得以簡化、釋放資源，但將保留人際互動。他說，今後將借重效率部人員的科技與人工智慧(AI)專長，讓社會安全局服務專線的電話等候時間縮短，手續申辦處理時間加快，減少過度開銷，重點放在提高效率而不是員工人數。

比西尼亞諾表示，以後民眾換發社會安全卡(Social Security card)的過程將變得更加簡化，不必與真人互動，如此一來社會安全局就可以調度人力支援其他項目。他表示，喜歡找客服人員洽詢問題的民眾，還是能夠選擇真人互動。

報導指出，社會安全局離職員工說，許多同事對政府效率部人員進駐抱持懷疑眼光，因為政府效率部人員能夠跳過社會安全局標準作業程序，直接接觸敏感資料。最高法院6日裁定，政府效率部有權取得社會安全局敏感檔案。

比西尼亞諾受訪時說，美國民眾的個人資料安全無虞，政府效率部工作重點放在社會安全局的科技層面。

65歲的比西尼亞諾曾任金融科技暨付費服務平台費哲公司(Fiserv)執行長，也曾擔任摩根大通 (JPMorgan Chase)、第一數據公司(First Data Corp)等機構高層主管。

他表示，出身私人企業的資歷有助於領導社會安全局在下一個會計年度以148億預算完成科技革新。他說：「我通常很有辦法能以較少經費，完成更多任務。」

社會安全局負責為全美7000萬人發放每月福利，今年稍早員工總數有5萬7000人，縮編後目前剩下約5萬2000人，2010年時員工人數有6萬8000人。